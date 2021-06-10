Російський поет Биков став мішенню для отруйників Навального – Bellingcat

Розслідувачі "Bellingcat" припускають, що агенти ФСБ РФ причетні до стеження і спроби отруєння відомого російського поета, журналіста й критика президента Росії Дмитра Бикова, як було і з опозиціонером Олексієм Навальним.

Джерело: Bellingcat та The Insider

Деталі: Bellingcat та його партнери з розслідування виявили серію поїздок на літаках і поїздах співробітників двох підрозділів ФСБ, які збіглися за часом і місцем із поїздками Дмитра Бикова, російського інтелектуала і відвертого критика Володимира Путіна.

Йдеться про співробітників спецслужб із відділу з боротьби з екстремізмом Другої служби ФСБ і фахівців із хімічної зброї Інституту криміналістики ФСБ РФ.

Раніше журналісти-розслідувачі покладали на агентів ФСБ відповідальність за спроби отруєння опозиціонерів Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзи.

У випадку з Биковим поїздки "загону отруєнь" припали на період із травня 2018 року до квітня 2019 року і завершилися польотом до Новосибірська 12 квітня 2019 року, який всього на кілька годин передував прибуттю Бикова з лекціями в Сибір.

Два співробітники ФСБ – один із Другої служби і один із Інституту криміналістики, які їхали під прикриттям, – залишилися в Новосибірську разом із Биковим 13 квітня 2019 року, а наступного ранку поїхали назад до Москви за квитками, які вони купили в останню хвилину.

На наступний день Биков вилетів у Єкатеринбург, а на наступний ранок вилетів в Уфу. Під час вильоту в Уфу йому стало зле, у нього почалася блювота, "відключки", він остаточно втратив свідомість одразу після приземлення літака.

Биков перебував у комі 5 днів, страждаючи від того, що лікарі спочатку діагностували як набряк мозку і критичний рівень глюкози в крові. Його помістили на штучну вентиляцію легенів і лікували симптоматично за допомогою антибіотиків широкої дії проти невідомого джерела "бактеріального отруєння".

Після наполегливого втручання колег із "Нової газети", незважаючи на початкові перешкоди з боку влади, Биков був доставлений у московський неврологічний інститут, де 20 квітня 2019 року прийшов до тями.

Протягом наступного тижня його стан покращився, 26 квітня він був виписаний, хоча причина його раптової недуги залишається невстановленою.

Спочатку лікарі вважали, що Биков, можливо, переніс інсульт, але пізніше змінили свій діагноз на "неуточнен пошкодження головного мозку", пов'язане з діабетом 2 типу. У виписці Бикова з лікарні причиною невідкладної медичної допомоги вказане невстановлене ​​бактеріальне харчове отруєння.

Биков каже, що лікарі в приватному порядку повідомили йому, що не можуть знайти джерело отруєння.

Експерти з хімічної зброї, з якими консультувався Bellingcat, підтвердили, що важкі клінічні ознаки Бикова можна розумно пояснити неврологічними наслідками отруєння фосфорорганічними сполуками.

Більше подробиць: Розслідувачі зазначають, що ситуація Бикова разюче схожа на ситуацію Навального, включаючи тривале стеження ФСБ, присутність тих же співробітників ФСБ поруч із потерпілим незадовго до отруєння, появу симптомів і впадіння у кому під час польоту, а також початкове перешкоджання владою переведення жертви в більш профільний медичний заклад.

У бесіді з Bellingcat і Insider Дмитро Биков висловив думку, що "мотиви Кремля необов'язково відомі" і що він міг бути "наступним у списку".

Перше свідчення того, що за Биковим стежать співробітники ФСБ, датоване 20 травня 2018 року, майже за рік до його ймовірного отруєння. О 9:35 ранку Биков вилетів із Москви до Уфи, щоб прочитати лекцію про Карлсона-на-даху. Два співробітники відділу з боротьби з екстремізмом ФСБ летіли одним із ним рейсом. Це були Володимир Паняєв та Валерій Сухарєв, останній подорожував під ім'ям Микола Горохов.

Приблизно в той же час дружина Бикова Катерина Кевхішвілі стала помічати перші ознаки стеження. Вона згадує, що в травні 2018 року неодноразово бачила чоловіка в будинку навпроти їхнього будинку, що дивиться прямо в бік їхньої квартири у бінокль. Вона навіть махала йому, а він щоразу відскакував із поля зору.

14 листопада 2018 року Биков забронював квиток на рейс до Ростова на 17 листопада, на наступний же день Паняєв і Сухарєв купили квитки на ту ж дату.

Ще через півроку Биков зібрався в Ростов із лекціями про Гаррі Поттера та політичні анекдоти на 6-8 квітня 2019 року. У ніч із 4 на 5 квітня у месенджери Катерини Кевхішвілі намагалися увійти, Telegram зламали.

5 квітня Паняєв і Сухарєв забронювали квитки на наступний день в Ростов. Вони приземлилися в Ростові за дві години до прибуття Бикова, але в ніч на 7 квітня купили квитки назад до Москви на 11:50 ранку і покинули Ростов до виступу Бикова.

Але вже 12 квітня два співробітники ФСБ – Володимир Паняєв із відділу з боротьби з екстремізмом та Іван Осипов, медик із Університету криміналістики – забронювали квитки в Новосибірськ, куди зібрався Биков. Летіли вони під іменами Володимир Алексєєв та Іван Спіридонов. Попереднього разу Паняєв використовував ім'я під прикриттям у 2017 році при стеженні за Навальним.

Паняєв та Осипов вилетіли назад до Москви за добу, в ніч на 14 квітня. У Bellingcat припускають, що 13 квітня вони могли пробратися в номер Бикова в готелі "Domina" й підкласти отруту, наприклад, нанісши її на футболку.

Принаймні стан Бикова у літаку 16 квітня був дуже схожим на стан Навального після отруєння "Новічком", а коли він прийшов до тями в Москві у нього на спині була малинова пляма розміром із кулак, яка гоїлася з місяць.

Фахівці, з якими спілкувався The Insider, стверджують що "Новічок" не повинен давати такого подразнення на шкірі, але так могло статися, якщо в розчин був доданий шкірно-наривний агент.

Оскільки Биков зняв футболку в машині швидкої допомоги, це могло врятувати йому життя, скоротивши час взаємодії з речовиною.

Нагадаємо: Лідер російської опозиції Олексій Навальний потрапив у майже смертельну кому під час польоту з Томська до Москви 21 серпня 2020 року – як потім з'ясувалося, в результаті отруєння отрутою "Новічок".

Bellingcat і його партнери в ході розслідування, проведеного в грудні 2020 року, виявили 7-х офіцерів ФСБ, які з початку 2017 року стежили за Навальним у понад 35 поїздках по Росії. Три члени цієї групи "вели" Навального в сумнозвісній поїздці.

Дмитро Биков – російський письменник, поет і публіцист, літературний критик, радіо- і телеведучий, журналіст, викладач літератури, кінокритик. Він опозиційно налаштований до російського керівництва, брав участь в акціях протесту. Виступав проти анексії Криму, війни на Донбасі, арешту Олега Сенцова. Спільно з Михайлом Єфремовим Биков створював проекти "Громадянин поет" і "Громадянин хороший".