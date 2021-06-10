Российский поэт Быков стал мишенью для отравителей Навального – Bellingcat

Расследователи "Bellingcat" предполагают, что агенты ФСБ РФ причастны к слежке и попытке отравления известного российского поэта, журналиста и критика президента России Дмитрия Быкова, как было и с оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: Bellingcat и The Insider

Детали: Bellingcat и его партнеры по расследованию выявили серию поездок на самолетах и ​​поездах сотрудников двух подразделений ФСБ, которые совпали по времени и месту с поездками Дмитрия Быкова, российского интеллектуала и откровенного критика Владимира Путина.

Речь идет о сотрудниках спецслужб из отдела по борьбе с экстремизмом Второй службы ФСБ и специалистах по химическому оружию Института криминалистики ФСБ РФ.

Ранее журналисты-расследователи возлагали на агентов ФСБ ответственность за попытки отравления оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

В случае с Быковым поездки "отряда отравлений" пришлись на период с мая 2018 года по апрель 2019 года и завершились полетом в Новосибирск 12 апреля 2019 года, который всего на несколько часов предшествовал прибытию Быкова с лекциями в Сибирь.

Два сотрудника ФСБ – один из Второй службы и один из Института криминалистики, ехавшие под прикрытием – остались в Новосибирске вместе с Быковым 13 апреля 2019 года, а на следующее утро уехали обратно в Москву по билетам, которые они купили в последнюю минуту.

На следующий день Быков вылетел в Екатеринбург, а на следующее утро вылетел в Уфу. Во время вылета в Уфу ему стало плохо, у него началась рвота, "отключки", он потерял сознание сразу после приземления самолета.

Быков находился в коме 5 дней, страдая от того, что врачи первоначально диагностировали как отек мозга и критический уровень глюкозы в крови. Его поместили на искусственную вентиляцию легких и лечили симптоматически с помощью антибиотиков широкого действия против неизвестного источника "бактериального отравления".

После настойчивого вмешательства коллег из "Новой газеты", несмотря на изначальные препятствия со стороны властей, Быков был доставлен в московский неврологический институт, где 20 апреля 2019 года пришел в сознание.

В течение следующей недели его состояние улучшилось, 26 апреля он был выписан, хотя причина его внезапного недуга остается неустановленной.

Первоначально врачи считали, что Быков, возможно, перенес инсульт, но позже изменили свой диагноз на "неуточненное повреждение головного мозга", связанное с диабетом 2 типа. В выписке Быкова из больницы причиной неотложной медицинской помощи указано неустановленное бактериальное пищевое отравление.

Быков говорит, что врачи в частном порядке сообщили ему, что не могут найти источник отравления.

Эксперты по химическому оружию, с которыми консультировался Bellingcat, подтвердили, что тяжелые медицинские симптомы Быкова можно разумно объяснить неврологическими последствиями отравления фосфорорганическими соединениями.

Больше подробностей: Расследователи отмечают, что ситуация Быкова поразительно похожа на ситуацию Навального, включая длительную слежку ФСБ, присутствие тех же сотрудников ФСБ рядом с потерпевшим незадолго до отравления, появление симптомов и впадение в кому во время полета, а также первоначальное воспрепятствование властями переводу жертвы в более профильное медицинское учреждение.

В беседе с Bellingcat и Insider Дмитрий Быков высказал мнение, что "мотивы Кремля необязательно известны" и что он мог быть "следующим в списке".

Первое свидетельство того, что за Быковым следят сотрудники ФСБ, датировано 20 мая 2018 года, почти за год до его предполагаемого отравления. В 9:35 утра Быков вылетел из Москвы в Уфу, чтобы прочитать лекцию о Карлсоне-на-крыше. Два сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом ФСБ летели одним с ним рейсом. Это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, последний путешествовал под именем Николай Горохов.

Примерно в то же время жена Быкова Екатерина Кевхишвили стала замечать первые признаки слежки. Она вспоминает, что в мае 2018 года она неоднократно видела мужчину в доме напротив их дома, смотрящего прямо в сторону их квартиры в бинокль. Она даже махала ему, а он каждый раз отскакивал из поля зрения.

14 ноября 2018 года Быков забронировал билет на рейс в Ростов на 17 ноября, на следующий же день Паняев и Сухарев купили билеты на ту же дату.

Еще через полгода Быков собрался в Ростов с лекциями о Гарри Поттере и политических анекдотах на 6-8 апреля 2019 года. В ночь с 4 на 5 апреля в ее мессенджеры Екатерины Кевхишвили пытались войти, Telegram взломали. 5 апреля Паняев и Сухарев забронировали билеты на следующий день в Ростов. Они приземлились в Ростове за два часа до прибытия Быкова, но в ночь на 7 апреля купили билеты обратно в Москву на 11:50 утра и покинули Ростов до выступления Быкова.

Но уже 12 апреля два сотрудника ФСБ – Владимир Паняев из отдела по борьбе с экстремизмом и Иван Осипов, медик из Института криминалистики – забронировали билеты в Новосибирск, куда собрался Быков. Летали они под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов. Предыдущий раз Паняев использовал имя под прикрытием в 2017 году при слежке за Навальным.

Паняев и Осипов вылетели назад в Москву через сутки, в ночь на 14 апреля. В Bellingcat допускают, что 13 апреля они могли пробраться в номер Быкова в отеле "Domina" и подложить яд, например, нанеся его на футболку.

По крайней мере, состояние в самолете у Быкова 16 апреля было очень похожим на состояние Навального после отравления "Новичком", , а когда он пришел в себя в Москве у него на спине было малиновое пятно размером с кулак, которое заживало с месяц.

Специалисты, с которыми общался The Insider, утверждают что "Новичок" не должен давать такого раздражения на коже, но так могло произойти, если в раствор был добавлен кожно-нарывной агент.

Поскольку Быков снял футболку в машине скорой помощи, это могло спасти ему жизнь, сократив время взаимодействия с веществом.

Напомним: Лидер российской оппозиции Алексей Навальный впал в почти смертельную кому во время полета из Томска в Москву 21 августа 2020 года – как потом выяснилось, в результате отравления ядом "Новичок".

Bellingcat и его партнеры в ходе расследования, проведенного в декабре 2020 года, выявили 7-х офицеров ФСБ, которые с начала 2017 года следили за Навальным в более чем 35 поездках по России. Три члена этой группы "вели" Навального тогда в поездке.

Дмитрий Быков – российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Он оппозиционно настроен к российскому руководству, участвовал в акциях протеста. Выступал против аннексии Крыма, войны на Донбассе, ареста Олега Сенцова. Совместно с Михаилом Ефремовым Быков создавал проекты "Гражданин поэт" и "Господин хороший".