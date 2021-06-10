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В ОП заявили, що гасло на формі української збірної абсолютно слушне

Четвер, 10 червня 2021, 14:36
В ОП заявили, що гасло на формі української збірної абсолютно слушне

В Офісі президента України вважають, що гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної по футболу не може викликати жодних застережень, а відповідь "Героям Слава!" записана "в душі кожного українця".

Джерело: коментар Офісу президента наданий Українській правді

Дослівно: "Українська держава поважає принципи, якими керуються у своїх діяльності такі міжнародні спортивні організації, як УЄФА, і рішення, які вони мають ухвалювати без жодного політичного впливу чи втручання.

Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну. Тому гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень".

І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні!", то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь "Героям Слава!". Ці словосполучення записані в душі кожного українця".

Деталі: В ОП не стали більше конкретизувати позицію щодо напису "Героям слава", яке УЄФА просить видалити з форми української збірної.

Передісторія:

  • У четвер стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс президентафутбол
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