В ОП заявили, що гасло на формі української збірної абсолютно слушне

В Офісі президента України вважають, що гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної по футболу не може викликати жодних застережень, а відповідь "Героям Слава!" записана "в душі кожного українця".

Джерело: коментар Офісу президента наданий Українській правді

Дослівно: "Українська держава поважає принципи, якими керуються у своїх діяльності такі міжнародні спортивні організації, як УЄФА, і рішення, які вони мають ухвалювати без жодного політичного впливу чи втручання.

Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну. Тому гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень".

І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні!", то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь "Героям Слава!". Ці словосполучення записані в душі кожного українця".

Деталі: В ОП не стали більше конкретизувати позицію щодо напису "Героям слава", яке УЄФА просить видалити з форми української збірної.

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