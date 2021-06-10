УЄФА вимагає прибрати "Героям слава" з української форми – ЗМІ
Союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
Джерело: AFP, РИА Новости з посиланням на пресслужбу УЄФА, ВВС News Україна, "Радіо Свобода", Трибуна
Дослівно AFP: "УЄФА вимагає, щоб Україна внесла зміни до форми EURO2020, щоб прибрати "політичне" гасло, яке викликало протести з боку Росії".
Коментар представника Української футбольної асоціації "Радіо Свобода": "Отримали лист на цю тему від УЄФА, і зараз наші юристи його вивчають, ведуть переписку з УЄФА. Немає в мене цього листа, він у юристів, тому не можу сказати (як сформульована вимога – ред.). Я думаю, (заява – ред.) буде ближче до кінця дня, коли буде результат переговорів".
Деталі: Цю інформацію ВВС News Україна також підтвердив співрозмовник у збірній.
Як повідомляють РИА Новости, в УЄФА дійшли висновку, що "конкретне поєднання цих двох гасел ("Слава Україні! – Героям слава!" – ред.) явно вважається політичним за своєю природою, що має історичне і мілітаристське значення".
Тому в УЄФА заявили, що "цей конкретний слоган на внутрішній стороні футболки має бути вилучений для використання в матчах змагань УЄФА".
Для довідки. Загалом на формі є 3 об'єкти – мапа України і два гасла. Один зі слоганів ("Героям слава!" на внутрішній стороні футболки – ред.) вимагають прибрати.
В УЄФА відзначили, що карта України, на якій зображений Крим, правил не порушує, оскільки у резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була схвалена членами-державами, визнані ті територіальні межі, які зображені на формі національної збірної.
Також у них немає претензій до фрази "Слава Україні" на зовнішній стороні футболки, яка була затверджена у 2018 році.
Передісторія:
- Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020. На футболках зображений контур країни з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – "Героям слава!"
- Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи.
- В УЄФА запевнили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.
- МЗС України наголосив, що українська держава не дозволить ображати свої національні символи.
- Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.