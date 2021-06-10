В ОП заявили, что лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильный

В Офисе президента Украины считают, что лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной по футболу не может вызывать никаких оговорок, а ответ "Героям Слава!" записан "в душе каждого украинца".

Источник: комментарий Офиса президента предоставленный Украинской правде

Дословно: "Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаться прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Украине!" в форме национальной сборной абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок".

И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине!", То у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца".

Детали: В ОП не стали больше конкретизировать позицию относительно надписи "Героям слава", которую УЕФА просит удалить с формы украинской сборной.

Предыстория: