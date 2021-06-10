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Российского блогера Дудя будут судить за "пропаганду наркотиков"

Четверг, 10 июня 2021, 15:54
Российского блогера Дудя будут судить за пропаганду наркотиков

Московский суд рассмотрит дело о якобы пропаганде наркотиков в двух интервью российского блогера Юрия Дудя.

Источник: ТАСС

Дословно: "Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя".

Детали: Сообщается, что экспертизы "подтвердили факты пропаганды наркотиков" в двух видеоинтервью Дудя – с украинским блогером Ивангаем и с певцом Моргенштерном.

Напомним: 28 апреля, по представлению СБУ министерство культуры включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

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Темы: Росcияпропаганда
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