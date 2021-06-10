Члени вінницького "Голосу" йдуть з партії. В Києві кажуть, що це не всі
Частина членів партії "Голос" Вінницької обласної територіальної організації заявили, що виходять із партії.
Джерело: повідомлення у Facebook "Голос.Вінниця", повідомлення на сайті партії "Голос".
Деталі: Спільну заяву про вихід підписали 15 членів партії. В ній вони виступили проти "процесів, які нині відбуваються в партії "Голос"": узурпації влади з боку керівництва, (зокрема керівницею партії Кірою Рудик), кулуарних перемовин з Офісом президента, виключення Сергія Притули з політради.
Дослівно: "Тож ми, команда Вінницької обласної територіальної організації, змушені одноголосно заявити про вихід з політичної партії "Голос"".
Деталі: У керівництві партії заявили, що наразі заяви у вигляді скан-копій надійшли від 15 людей Вінницького осередку. Заяв від очільників цього осередку не надходило, а загалом Вінницька територіальна організація партії нараховує 29 членів.
Передісторія:
- 7 червня екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.
- Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.