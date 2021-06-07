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Притула покинув партію "Голос" через нове керівництво

Понеділок, 7 червня 2021, 10:07

Екс-кандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.

Джерело: Facebook-сторінка Сергія Притули

Пряма мова: "Станом на 7 червня 2021 року я оголошую про свій вихід з партії "Голос".

Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".

Деталі: Притула заявив, що намагався вести діалог із новим керівництвом, але нічого не вийшло, тому він вирішив дистанціонуватися. 

За його словами, зараз у партії склалася така ситуація, коли "верхи" не чують "низів", і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд "Голосу" по всій Україні.

Він вважає, що обласні та міські осередки не мають відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва.

Притула додав, що для тих, хто хоче робити щось для держави і людей, він має що запропонувати і він публічно повідомить про свої плани у політиці. За його словами, надалі супутників в політиці він обиратиме обачніше.

Щодо проблем "Голосу" він натякнув про голосування деяких членів фракції у Раді, яке йде врозріз із бажанням виборців і передвиборчими обіцянками.

За його словами, у такому випадку керівництво мало би "очистити партійні ряди, публічно засудити дії депутата тощо".

Але відсутність реакції на "зашкварні" голосування депутатів, на думку Притули, означають погодження такої поведінки.

Він заявив, що партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу".

У "Голосі" вихід Притули із партії поки що ніяк не прокоментували.

7 червня пресслужба "Голосу" опублікувала коментар лідерки партії Кіри Рудик про розбудову партії. За її словами, "Голос" має осередки в 24 областях, місті Київ та Кримський осередок в Одесі. 

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Українська правда
Теми: Сергій Притула Голоспартії


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