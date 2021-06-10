Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Члены винницкого "Голоса" идут из партии. В Киеве говорят, что это не все

Четверг, 10 июня 2021, 18:39

Часть членов партии "Голос" Винницкой областной территориальной организации заявили, что выходят из партии.

Источник: сообщение в Facebook "Голос.Винниця", сообщение на сайте партии "Голос".

Детали: Совместное заявление о выходе подписали 15 членов партии. В ней они выступили против "процессов, которые сейчас происходят в партии "Голос"": узурпации власти со стороны руководства (в частности руководительницей партии Кирой Рудик), кулуарных переговоров с Офисом президента, исключение Сергея Притулы из политсовета.

Дословно: "Поэтому мы, команда Винницкой областной территориальной организации, вынуждены единогласно заявить о выходе из политической партии "Голос"".

Детали: В руководстве партии заявили, что пока заявления в виде скан-копий поступили от 15 человек Винницкого отделения. Заявлений от руководителей этой ячейки не поступало, а в целом Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов.

Предыстория:

7 июня екскандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.

Темы: ГолосКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лозунги, которые не нравятся УЕФА и РФ, хотят сделать футбольными символами Украины

"Зомбирование" – Порошенко о расследовании касательно "пленок Медведчука"

Новости 10 июня: УЕФА против надписи "Героям слава", признание свидетельства вакцинации Украины

Байден начал визит в Европу с предупреждения для России

ФотоКоманда посольства США надела новую форму украинской сборной на Евро-2020

Трубы первой нитки "Северного потока - 2" укладены

Все новости...
Голос
Черновицкая ячейка "Голоса" требует исключить Киру Рудик из партии, которую она возглавляет
Руководство "Голоса" узнало из СМИ о намерениях нардепов выйти из фракции
С "Голоса" могут выйти как минимум 10 нардепов – Юрчишин
Последние новости
01:01
Боррель подтвердил участие в Крымской платформе
00:24
В Мьянме открыли новые дела против Аун Сан Су Чжи
23:55
Лозунги, которые не нравятся УЕФА и РФ, хотят сделать футбольными символами Украины
23:40
Экс-сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса – ОГПУ
23:04
США обещают преследовать причастных к строительству "Северного потока-2"
22:24
Новости экономики: Шмыгаль угрожает "Газпрому", Украина нарастила торговлю с Британией
22:19
"Зомбирование" – Порошенко о расследовании касательно "пленок Медведчука"
21:28
США рассчитывают на возвращение послов в Вашингтон и Москву после саммита – СМИ
21:09
Новости 10 июня: УЕФА против надписи "Героям слава", признание свидетельства вакцинации Украины
20:55
Производители продуктов питания подняли цены на 30% за год
Все новости...