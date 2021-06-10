Члены винницкого "Голоса" идут из партии. В Киеве говорят, что это не все

Часть членов партии "Голос" Винницкой областной территориальной организации заявили, что выходят из партии.

Источник: сообщение в Facebook "Голос.Винниця", сообщение на сайте партии "Голос".

Детали: Совместное заявление о выходе подписали 15 членов партии. В ней они выступили против "процессов, которые сейчас происходят в партии "Голос"": узурпации власти со стороны руководства (в частности руководительницей партии Кирой Рудик), кулуарных переговоров с Офисом президента, исключение Сергея Притулы из политсовета.

Дословно: "Поэтому мы, команда Винницкой областной территориальной организации, вынуждены единогласно заявить о выходе из политической партии "Голос"".

Детали: В руководстве партии заявили, что пока заявления в виде скан-копий поступили от 15 человек Винницкого отделения. Заявлений от руководителей этой ячейки не поступало, а в целом Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов.

Предыстория:

7 июня екскандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.