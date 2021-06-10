Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Члены винницкого "Голоса" идут из партии. В Киеве говорят, что это не все

Четверг, 10 июня 2021, 18:39
Члены винницкого Голоса идут из партии. В Киеве говорят, что это не все

Часть членов партии "Голос" Винницкой областной территориальной организации заявили, что выходят из партии.

Источник: сообщение в Facebook "Голос.Винниця", сообщение на сайте партии "Голос".

Детали: Совместное заявление о выходе подписали 15 членов партии. В ней они выступили против "процессов, которые сейчас происходят в партии "Голос"": узурпации власти со стороны руководства (в частности руководительницей партии Кирой Рудик), кулуарных переговоров с Офисом президента, исключение Сергея Притулы из политсовета.

Дословно: "Поэтому мы, команда Винницкой областной территориальной организации, вынуждены единогласно заявить о выходе из политической партии "Голос"".

Детали: В руководстве партии заявили, что пока заявления в виде скан-копий поступили от 15 человек Винницкого отделения. Заявлений от руководителей этой ячейки не поступало, а в целом Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов.

Предыстория:

7 июня екскандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.

Темы: ГолосКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: