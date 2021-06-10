"Зомбування" – Порошенко прокоментував розслідування щодо "плівок Медведчука"
Чинний нардеп та колишній президент Петро Порошенко назвав розслідування журналістів Bihus.Info щодо так званих "плівок Медведчука" прикладом "зомбування", заперечив інформацію про обмін свого заводу у Севастополі на нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" та вкотре повторив, що залучав кума Путіна до перемовин, лише заради того, щоб повернути українських полонених.
Джерело: інтерв’ю Петра Порошенка, опубліковане на його сторінці у Facebook
Пряма мова: "Перш за все, я вважаю, що це є класичний зразок не журналістики, а нейролінгвістичного програмування, точніше "зомбування", яке не має нічого спільного із журналістикою".
Деталі: Порошенко каже, що фірма-прокладка, через яку начебто імпортували електроенергію з Росії до України у 2014 році та яку пов’язували з ним не існувала. Проте така фірма, за його словами, існує з 2019 року, а її залучення ініціював голова енергетичного комітету Андрій Герус. За словами нардепа, фірма-прокладка належить олігарху Ігорю Коломойському.
Окрім того, він заперечив обмін заводу у Севастополі на нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Порошенко стверджує, що тоді менеджмент заводу відмовився перереєстровувати завод у Криму, оскільки це б означало визнання окупації півострова.
П’ятий президент вкотре наголосив, що був готовий вести перемовини "хоч з чортом лисим" для звільнення українських заручників з полону бойовиків. Саме тому про повернення наших громадян домовлявся кум Путіна Віктор Медведчука. Хоча, каже він, можна було обійтись і без участі Медведчука. Проте це була пропозиція, зокрема, і від Путіна – участь його кума у перемовинах.
Порошенко також звинуватив журналістів в тому, що вони не брали коментарів з приводу матеріалу, що планували опублікувати. За його словами, до адвокатів запити на коментар надійшли за кілька дні до випуску, проте у окремих серіях розслідування є безпосередні коментарі Порошенка, які він давав у Верховній Раді.
Він також каже, що може коментувати свої розмови, а не інших осіб. Водночас, нардеп натякає, що таких аудіозаписів немає, бо якби були, то їх би давно опублікували.
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Передісторія:
- Розслідувачі Bihus.info оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, у яких обговорюються його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.
- Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" ("труби"), причетність до якої Медведчук не раз заперечував.
- Попри заяви п’ятого президента Петра Порошенка про те, що Медведчук офіційно займався лише звільненням заручників і полонених, насправді він брав безпосередню участь у численних економічних та бізнесових переговорах, а у питанні обміну замість допомагати – заважав. Про що йдеться у третій частині розслідування журналістів.
- Також опубліковано "плівки", на яких обговорюється обмін полонених, електроенергія та Крим, який Росія окупувала у 2014 році.