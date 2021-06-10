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"Зомбирование" – Порошенко о расследовании касательно "пленок Медведчука"

Четверг, 10 июня 2021, 22:19
Зомбирование – Порошенко о расследовании касательно пленок Медведчука

Действующий нардеп и бывший президент Петр Порошенко назвал расследование журналистов Bihus.Info по так называемым "пленкам Медведчука" примером "зомбирования", опроверг информацию об обмене своего завода в Севастополе на нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" и в очередной раз повторил, что привлекал кума Путина к переговорам, только ради того, чтобы вернуть украинских пленных.

Источник: интервью Петра Порошенко, опубликованное на его странице в Facebook

Прямая речь: "Прежде всего, я считаю, что это классический образец не журналистики, а нейролингвистического программирования, точнее "зомбирования", которое не имеет ничего общего с журналистикой.

Детали: Порошенко говорит, что фирма-прокладка, через которую якобы импортировали электроэнергию из России в Украину в 2014 году и которую связывали с ним не существовала. Однако такая фирма, по его словам, существует с 2019 года, а ее привлечения инициировал председатель энергетического комитета Андрей Герус. По словам нардепа, фирма-прокладка принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Кроме того, он опроверг обмен завода в Севастополе на нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление". Порошенко утверждает, что тогда менеджмент завода отказался перерегистрировать завод в Крыму, поскольку это означало бы признание оккупации полуострова.

Пятый президент в очередной раз подчеркнул, что готов был вести переговоры "хоть с чертом лысым" для освобождения украинских заложников из плена боевиков. Именно поэтому о возвращении наших граждан договаривался кум Путина Виктор Медведчука. Хотя, говорит он, можно было обойтись и без участия Медведчука. Однако это было предложение, в том числе и от Путина – участие его кума в переговорах.

Порошенко также обвинил журналистов в том, что они не брали комментариев по поводу материала, который планировали опубликовать. По его словам, к адвокатам запросы на комментарий поступили за несколько дней до выпуска, однако в отдельных сериях расследования есть непосредственные комментарии Порошенко, какие он давал в Верховной Раде.

Он также говорит, что может комментировать свои разговоры, а не других лиц. В то же время, нардеп намекает, что таких аудиозаписей нет, так бы были, то их бы давно опубликовали.

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Предыстория:

  • Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых обсуждаются его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
  • Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.
  • Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле он принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах, а в вопросе обмена вместо помогать – мешал. О чем говорится в третьей части расследования журналистов.
  • Также опубликовано "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ПорошенкоМедведчук
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