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Covid в Украине: 1 603 случая за сутки, в Киеве по-прежнему больше всего

Пятница, 11 июня 2021, 08:24

За сутки 10 июня в Украине зафиксировали 1 603 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 762 человека, умерли 70 больных, выздоровели 5 583 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 75 детей и 72 медработника.

Больше всего случаев заболевания в этот четверг подтвердили в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 25 837 человек, методом ИФА – 10 741 человек, экспресс-тестами – 18 764 человека.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 221 427 человек, из них выздоровели 2 120 780 человек, умерли 51 577 больных.

Напомним: За сутки 9 июня в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 741 человека, умерли 97 больных, выздоровели 6 513 человек.

В мире 9 июня зафиксировали 434 852 инфицирования COVID-19. Украина была на 36 месте в мире по суточному приросту больных (среди Европы – 7) и на 17-м месте по суточной смертности (в Европе – 3).

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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