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Екснардеп прийшов п'яним на засідання суду про розікрадені мільйони

П'ятниця, 11 червня 2021, 13:15
Екснардеп прийшов п'яним на засідання суду про розікрадені мільйони

Екснардеп Дмитро Крючков, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", прийшов на засідання суду в нетверезому стані, його довелось перенести на іншу дату.

Джерело: трансляція з ВАКС

Деталі: На початку засідання Вищого антикорупційного суду 11 червня суддя Віталій Крикливий відзначив, що Крючков запізнився майже на пів години. Суддя попросив обвинуваченого встати, та попросив пояснень, бо Крючков заходив до зали нетвердою ходою і має почервонілі очі.

Обвинувачений зізнався, що напередодні вживав алкоголь, бо мав день народження.

Суддя поцікавився, скільки Крючков випив і що вживав.

Екснардеп відповів, що святкування, мовляв, закінчилося по 1 ночі і випив він 300 грамів горілки.

Суддя скрушно зауважив, що вищі спеціалізовані суди не є серед суб’єктів, які можуть притягнути до відповідальності за неповагу до суду.

Він відзначив, що обвинувачений досі є у стані алкогольного сп’яніння і не зможе належним чином здійснювати свій захист, тому судове засідання переноситься на іншу дату.

Пряма мова: "Я пам’ятаю, який ви були активних на інших засіданнях, ми заслуховувались вашими показаннями, а сьогодні у вас язик заплітається. Як ви планували брати участь у засіданні в такому стані?

Наступне засідання - 12 липня о 9 годині. Будемо сподіватися, всі будуть здорові. Там близько 7 липня… я вже переживаю, це Івана (свято –ред.). Ви нормально будете? Не Іванович ніби. Ладно, робимо перерву, немає що тут говорити".

Передісторія:

  • У 2016 році "Українська правда" писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії. Головою правління ПрАТ "Енергомережа" був Дмитро Крючков
  • На початку січня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування у справі щодо привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах. В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.
  • У травні 2017 року суд заочно заарештував  Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині. У квітні 2019 року Крючкова екстрадували та одразу затримали. Солом'янський райсуд Києва арештував його, з альтернативою застави 7 млн гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу.
  • Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.
  • Журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Знати більше: Електричний стілець. Як оточення президента готується до тіньової приватизації енергетики

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний суд
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