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Экс-нардеп пришел пьяным на заседание суда

Пятница, 11 июня 2021, 13:15
Экс-нардеп пришел пьяным на заседание суда

Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого правоохранители подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", пришел на заседание суда в нетрезвом состоянии, его пришлось перенести на другую дату.

Источник: трансляция из ВАКС

Детали: В начале заседания Высшего антикоррупционного суда 11 июня судья Виталий Крикливый отметил, что Крючков опоздал почти на полчаса. Судья попросил обвиняемого встать, и попросил объяснений, потому что Крючков заходил в зал нетвердой походкой и у него покрасневшие глаза.

Обвиняемый признался, что накануне употреблял алкоголь, так как у него был день рождения.

Судья поинтересовался, сколько Крючков выпил и что употреблял.

Экс-нардеп ответил, что празднование, мол, закончилось после 1 ночи и выпил он 300 граммов водки.

Судья сокрушенно заметил, что высшие специализированные суды не могут привлекать к ответственности за неуважение к суду.

Он отметил, что обвиняемый до сих пор в состоянии алкогольного опьянения и не сможет должным образом осуществлять свою защиту, поэтому судебное заседание переносится на другую дату.

Прямая речь: "Я помню, какой вы были активный на других заседаниях, мы заслушивались вашим показаниями, а сегодня у вас язык заплетается. Как вы планировали участвовать в заседании в таком состоянии?

Следующее заседание - 12 июля в 9:00. Будем надеяться, все будут здоровы. Там близко 7 июля ... я уже переживаю, это Ивана (праздник- ред.). Вы нормально будете? Не Иванович вроде. Ладно, делаем перерыв, нечего здесь говорить".

Предыстория:

  • В 2016 году "Украинская правда" писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании. Председателем правления ЧАО "Енергомережа" был Дмитрий Крючков
  • В начале января 2016 года детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах. В июле 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 года Интерпол объявил его в международный розыск. В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова. В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.
  • В апреле 2019 Крючкова экстрадировали и сразу задержали. Соломенский райсуд Киева арестовал его с альтернативой залога 7 млн ​​гривен. Вскоре Крючков вышел под залог.
  • Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало сделки в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли. 
  • Журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Знать больше: Электрический стул. Как окружение президента готовится к теневой приватизации энергетики

Валентина Романенко, УП

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Темы: Антикоррупционный суд
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