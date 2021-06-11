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Директора фонду Навального оголосили в розшук в Росії

П'ятниця, 11 червня 2021, 14:48
Директора фонду Навального оголосили в розшук в Росії

В Росії оголосили в розшук директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова.

Джерело: російський Інтерфакс, ВВС

Деталі: Картка Жданова з'явилася в базі розшукуваних осіб МВС РФ, в ній уточнюється, що він "розшукується за статтею КК".

Жданов залишив Росію і в даний час знаходиться в Литві. Він фігурує в декількох кримінальних справах, порушених в РФ.

Сам Жданов у себе в Інстаграмі припустив, що розшук може бути пов'язаний з "десятком кримінальних справ, які на мене завели".

Адвокат Воронін, який захищає Жданова, уточнював, що справу порушено за частиною 2 статті 239 КК РФ (створення некомерційної організації (або структурного підрозділу іноземної некомерційної неурядової організації, діяльність яких пов'язана з спонуканням громадян до відмови від виконання громадських обов'язків або до здійснення інших протиправних діянь, а також керівництво такою організацією або структурним підрозділом). Покарання - до трьох років позбавлення волі.

Передісторія:

  • 10 червня на закритому засіданні Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.
  • Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Навальний
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