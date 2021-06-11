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Директора фонда Навального объявили в розыск в России

Пятница, 11 июня 2021, 14:48
Директора фонда Навального объявили в розыск в России

В России объявили в розыск директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Источник: русский Интерфакс, ВВС

Детали: Карточка Жданова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в нем уточняется, что он "разыскивается по статье КК".

Жданов покинул Россию и в настоящее время находится в Литве. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ.

Сам Жданов у себя в Инстаграми предположил, что розыск может быть связан с "десятком уголовных дел, которые на меня завели".

Адвокат Воронин, защищающий Жданова, уточнял, что дело возбуждено по части 2 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации (либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением).

Наказание - до трех лет лишения свободы.

Предыстория:

  • 10 июня на закрытом заседании Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.
  • Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против Фонда борьбы с коррупцией, который запрещает участвовать в различных выборах, в том числе и президента, людям, причастным к деятельности "экстремистской" или "террористической" организации.

Темы: Навальный
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