Директора фонда Навального объявили в розыск в России
В России объявили в розыск директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Источник: русский Интерфакс, ВВС
Детали: Карточка Жданова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в нем уточняется, что он "разыскивается по статье КК".
Жданов покинул Россию и в настоящее время находится в Литве. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных в РФ.
Сам Жданов у себя в Инстаграми предположил, что розыск может быть связан с "десятком уголовных дел, которые на меня завели".
Адвокат Воронин, защищающий Жданова, уточнял, что дело возбуждено по части 2 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации (либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением).
Наказание - до трех лет лишения свободы.
Предыстория:
- 10 июня на закрытом заседании Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.
- Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против Фонда борьбы с коррупцией, который запрещает участвовать в различных выборах, в том числе и президента, людям, причастным к деятельности "экстремистской" или "террористической" организации.