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Мінськ звинуватив Київ в зачистці інформаційного поля після заборони їх телеканалу

П'ятниця, 11 червня 2021, 18:47
Мінськ звинуватив Київ в зачистці інформаційного поля після заборони їх телеканалу

Міністерство інформації Білорусі вважає, що заборона трансляції їх державного телеканалу "Беларусь 24" на території України є "черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ". 

Джерело: Міністерство інформації Білорусі

Дослівно: "Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення демонструє спотворене розуміння свободи слова українським керівництвом і є продовженням кампанії з очищення інформаційного поля від неугодних ЗМІ".

Деталі: У Білорусі також згадали заборону трьох "опозиційних телеканалів", маючи на увазі ЗМІ, які пов’язують із кумом Путіна – Віктором Медведчуком. 

На думку міністерства, телеканал "Беларусь 24" надавав об’єктивну інформацію про події в країні та навколо неї. 

Що передувало: Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вилучила державний білоруський телеканал "Беларусь 24" із переліку іноземних програм, які можна транслювати в Україні: розпалювали ворожнечу та поширювали дезінформацію.

Українська правда

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Теми: БілорусьЗМІмедіа
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