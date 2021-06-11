Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мінськ звинуватив Київ в зачистці інформаційного поля після заборони їх телеканалу

П'ятниця, 11 червня 2021, 18:47

Міністерство інформації Білорусі вважає, що заборона трансляції їх державного телеканалу "Беларусь 24" на території України є "черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ". 

Джерело: Міністерство інформації Білорусі

Дослівно: "Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення демонструє спотворене розуміння свободи слова українським керівництвом і є продовженням кампанії з очищення інформаційного поля від неугодних ЗМІ".

Деталі: У Білорусі також згадали заборону трьох "опозиційних телеканалів", маючи на увазі ЗМІ, які пов’язують із кумом Путіна – Віктором Медведчуком. 

На думку міністерства, телеканал "Беларусь 24" надавав об’єктивну інформацію про події в країні та навколо неї. 

Що передувало: Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вилучила державний білоруський телеканал "Беларусь 24" із переліку іноземних програм, які можна транслювати в Україні: розпалювали ворожнечу та поширювали дезінформацію.

Українська правда
Теми: БілорусьЗМІмедіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден готувався до зустрічі з Путіним на брифінгах з розвідки — Time

The Times: Лідери ЄС погрожуватимуть Джонсону торговельною війною через Північну Ірландію

У Volkswagen кажуть про витік даних — постраждали 3,3 млн людей

Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину

США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України

ФотоМЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США

Усі новини...
Білорусь
Луганські бойовики готуються судити Протасевича
ЄС накладе санкції на понад 70 осіб у Білорусі, зокрема суддів і правоохоронців — ЗМІ
Європарламент закликав до нових економічних і персональних санкцій проти Білорусі
Останні новини
06:28
Бразилія обійшла Індію за поширеністю COVID-19
05:50
У Novavax заявляють, що їхня вакцина захищає від південноафриканського COVID-19
04:51
Байден готувався до зустрічі з Путіним на брифінгах з розвідки — Time
03:56
The Times: Лідери ЄС погрожуватимуть Джонсону торговельною війною через Північну Ірландію
03:22
У Пакистані вирішили заблокувати телефони тим, хто відмовився вакцинуватися
02:29
Путін назвав “нісенітницею” інформацію WP про російський супутник для Ірану
01:48
Ізраїльські солдати застрелили підлітка на акції протесту — палестинське МОЗ
01:06
У Volkswagen кажуть про витік даних — постраждали 3,3 млн людей
00:29
Понад 90% COVID-випадків в Британії викликані варіантом “Дельта”
23:52
Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину
Усі новини...