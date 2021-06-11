Мінськ звинуватив Київ в зачистці інформаційного поля після заборони їх телеканалу

Міністерство інформації Білорусі вважає, що заборона трансляції їх державного телеканалу "Беларусь 24" на території України є "черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ".

Джерело: Міністерство інформації Білорусі

Дослівно: "Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення демонструє спотворене розуміння свободи слова українським керівництвом і є продовженням кампанії з очищення інформаційного поля від неугодних ЗМІ".

Деталі: У Білорусі також згадали заборону трьох "опозиційних телеканалів", маючи на увазі ЗМІ, які пов’язують із кумом Путіна – Віктором Медведчуком.

На думку міністерства, телеканал "Беларусь 24" надавав об’єктивну інформацію про події в країні та навколо неї.

Що передувало: Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вилучила державний білоруський телеканал "Беларусь 24" із переліку іноземних програм, які можна транслювати в Україні: розпалювали ворожнечу та поширювали дезінформацію.