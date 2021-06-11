Минск обвинил Киев в зачистке информационного поля после запрета их телеканала

Министерство информации Беларуси считает, что запрет трансляции их государственного телеканала "Беларусь 24" на территории Украины является "очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ".

Источник: Министерство информации Беларуси

Дословно: "Решение Национального совета по телевидению и радиовещанию демонстрирует искаженное понимание свободы слова украинским руководством и является продолжением продолжающейся кампании по очистке информационного поля от неугодных СМИ".

Детали: В Беларуси также вспомнили запрет трех "оппозиционных телеканалов", имея в виду СМИ, что связывают с кумом Путина – Виктором Медведчуком.

По мнению министерства, телеканал "Беларусь 24" предоставлял объективную информацию о событиях в стране и вокруг нее.

Что предшествовало: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удалил государственный белорусский телеканал "Беларусь 24" из перечня иностранных программ, которые можно транслировать в Украине: разжигали вражду и распространяли дезинформацию.