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Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину

П'ятниця, 11 червня 2021, 23:52

Збірна Італії отримала перемогу з рахунком 3:0 над командою Туреччини у матчі-відкритті чемпіонату Європи з футболу.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Поєдинок пройшов у п`ятницю 11 червня на стадіоні "Оліміпіко Стадіо" у Римі.

Італія мала перевагу увесь матч і забила три логічних м`ячі, хоча могла і більше. У перші 45 хвилин Туреччина зуміла залишити свої ворота "сухими". Чудовий момент був у Джорджо Кьєлліні, але його удар з під поперечки витягнув воротар турецької команди. Ще один шанс був у Чіро Іммобіле, і його удар був трохи неточним.

Окрім цього, тричі м`яч наче влучав у руку гравцям збірної Туреччини у власному штрафному майданчику, але жоден 11-метровий удар рефері не поставив.

У другому таймі перевага італійців трансформувалася у три забитих голи. На 53-й хвилині після прострілу з флангу Демір Демірал забиває автогол - 1:0. Італійці на цьому не зупинилися і продовжували атакувати. На 66-й хвилині рахунок стає 2:0. Удар Леонардо Спінеццоли голкіпер турків відбиває, а на добивання першим був Імоббіле, котрий пробив у кут воріт.

Збірна Туреччини нічого не зуміла протиставити Скуадра Адзуррі і пропустила ще й третій гол. На 79-й хвилині після помилки захисника збірної Туреччини Лоренцо Інсіньє ударом на техніку робить рахунок розгромним - 3:0.

Нагадаємо: Через пандемію коронавірусу Євро-2020 перенесли на рік: турнір стартував 11 червня і триватиме по 11 липня 2021 року.

Розклад матчів української збірної:

  • 13 червня 2021 року: Нідерланди – Україна (Амстердам, 22.00);
  • 17 червня 2021 року: Україна – Північна Македонія (Бухарест, 16.00);
  • 21 червня 2021 року: Україна – Австрія (Бухарест, 19.00).

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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