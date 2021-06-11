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Евро-2020 стартовал: Италия разгромила Турцию

Пятница, 11 июня 2021, 23:52

Сборная Италии одержала победу со счетом 3:0 над командой Турции в матче-открытии чемпионата Европы по футболу.

Источник: трансляция матча

Детали: Поединок прошел в пятницу 11 июня на стадионе "Олимипико Стадио" в Риме.

Италия имела преимущество весь матч и забила три логических мяча, хотя могла и больше. В первые 45 минут Турция сумела оставить свои ворота "сухими". Прекрасный момент был у Джорджо Кьеллини, но его удар из-под перекладины вытащил вратарь турецкой команды. Еще один шанс был у Иммобиле, но удар был немного неточным.

Кроме этого, трижды мяч вроде попадал в руку игрокам сборной Турции в своей штрафной, но ни один 11-метровый удар рефери не поставил.

Во втором тайме преимущество итальянцев трансформировалось в три забитых гола. На 53 минуте после прострела с фланга Демир Демирал забивает автогол - 1:0. Итальянцы на этом не остановились и продолжали атаковать. На 66-й минуте счет становится 2:0. Удар Леонардо Спинеццолы голкипер турок отражает, а на добивание первым был Имоббиле, который пробил в угол ворот.

Сборная Турции ничего не сумела противопоставить Скуадре адзурре и пропустила еще и третий гол. На 79-й минуте после ошибки защитника сборной Турции Инсинье ударом на технику делает счет разгромным - 3:0.

Напомним: Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на год: турнир стартовал 11 июня и продлится по 11 июля 2021 года.

Расписание матчей нашей сборной:

  • 13 июня 2021: Нидерланды - Украина (Амстердам, 22.00);
  • 17 июня 2021: Украина - Северная Македония (Бухарест, 16.00);
  • 21 июня 2021: Украина - Австрия (Бухарест, 19.00).

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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