ЗМІ: Лондон подумує відкласти зняття коронавірусних обмежень до липня

Лондон розглядає можливість відкласти ослаблення обмежень, заплановане на 21 червня, щонайбільше на чотири тижні.

Джерело: The Guardian з посиланням на PA Media

Деталі: Повідомляється, що схоже на те, що прем'єр-міністр країни Борис Джонсон готовий відкласти остаточне зняття обмежень 21 червня після чергового різкого зростання випадків COVID-19, спричинених варіантом "Дельта".

Крім того, відтермінування пов’язане з планом впровадити вакцинацію в більш молоді вікові групи.

Очікується, що остаточне рішення ухвалять в неділю – тобто 13 червня - перед офіційною заявою прем'єр-міністра на пресконференції наступного дня.

Що передувало: Тижнем раніше Джонсон заявив, що зараз немає ніяких даних, які дозволяють припустити відтермінування повного виходу Британії з коронавірусних обмежень 21 червня.

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