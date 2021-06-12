ЗМІ: Лондон подумує відкласти зняття коронавірусних обмежень до липня
Лондон розглядає можливість відкласти ослаблення обмежень, заплановане на 21 червня, щонайбільше на чотири тижні.
Джерело: The Guardian з посиланням на PA Media
Деталі: Повідомляється, що схоже на те, що прем'єр-міністр країни Борис Джонсон готовий відкласти остаточне зняття обмежень 21 червня після чергового різкого зростання випадків COVID-19, спричинених варіантом "Дельта".
Крім того, відтермінування пов’язане з планом впровадити вакцинацію в більш молоді вікові групи.
Очікується, що остаточне рішення ухвалять в неділю – тобто 13 червня - перед офіційною заявою прем'єр-міністра на пресконференції наступного дня.
Що передувало: Тижнем раніше Джонсон заявив, що зараз немає ніяких даних, які дозволяють припустити відтермінування повного виходу Британії з коронавірусних обмежень 21 червня.
Нагадаємо:
- Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
- Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок заявив, що варіант "Дельта", мабуть, приблизно на 40% більш заразний – аніж варіант "Альфа". Наразі понад 90% випадків COVID-19 в Великобританії пов'язані з варіантом "Дельта".
- Як повідомляється, цей фактор заразності варіанту "Дельта" робить урядове рішення Британії про те, чи послаблювати пов’язані з пандемією обмеження 21 червня, "складнішим".