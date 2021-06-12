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СМИ: Лондон подумывает отложить снятие коронавирусных ограничений до июля

Суббота, 12 июня 2021, 06:49
СМИ: Лондон подумывает отложить снятие коронавирусных ограничений до июля

Лондон рассматривает возможность отложить ослабление ограничений, запланированное на 21 июня, максимум на четыре недели.

Источник: The Guardian со ссылкой на PA Media

Детали: Сообщается, что похоже на то, что премьер-министр страны Борис Джонсон готов отложить окончательное снятие ограничений 21 июня после очередного резкого роста случаев COVID-19, вызванных вариантом "Дельта".

Кроме того, отсрочка связана с планом внедрить вакцинацию в более молодые возрастные группы.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в воскресенье - то есть 13 июня - перед официальным заявлением премьер-министра на пресс-конференции на следующий день.

Что предшествовало: Неделей ранее Джонсон заявил, что сейчас нет никаких данных, которые позволяют предположить отсрочку полного выхода Британии из коронавирусных ограничений 21 июня.

Напомним:

  • Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
  • Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вариант "Дельта", видимо, примерно на 40% больше заразен - чем вариант "Альфа". Сейчас более 90% случаев COVID-19 в Великобритании связаны с вариантом "Дельта".
  • Как сообщается, этот фактор заразности варианта "Дельта" делает правительственное решение Британии о том, ослаблять ли связанные с пандемией ограничения 21 июня, "сложным".

Темы: Великобританиякоронавирус
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