Коронавирус в Украине: 1274 новых случаев и почти 5 тысяч выздоровлений

За сутки 11 июня в Украине зафиксировано 1274 новых случаев COVID-19, 69 летальных случаев и 4905 выздоровлений.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализировано за сутки 709 человек.

Протестировано методом ПЦР – 26 999 человек, методом ИФА – 10 910 человек, экспресс-тестами – 16 912 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Среди новых заболевших – 40 детей и 53 медработника.

Что предшествовало: За сутки 10 июня в Украине зафиксировали 1 603 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 762 человека, умерли 70 больных, выздоровели 5 583 человека.

По показателям 10 июня по количеству новых случаев коронавируса Украина находится на 37 месте в мире и на 7 месте среди европейских стран.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?