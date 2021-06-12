Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нетравлення шлунка": Путін грубо відповів на питання, чи він убивця

Субота, 12 червня 2021, 12:16
Нетравлення шлунка: Путін грубо відповів на питання, чи він убивця

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його опоненти, яких було вбито, загинули "з вини різних людей".

Джерело: Путін в інтерв'ю NBC News

Деталі: На запитання журналіста, чи є він "убивцею", яким його називав президент США Джо Байден, Путін сказав: "За час свого перебування на посаді я звик до атак з усіх боків і з різноманітних областей під різними приводами і причинами, різного калібру і жорстокості, і мене це не дивує".

Після цього журналіст сказав, що не почув відповіді на пряме запитання і поіменно назвав деяких опонентів Путіна, яких було вбито – Анна Політковська, Олександр Литвиненко, Сергій Магнітський, Борис Нємцов, Михайло Лесин.

Пряма мова Путіна: "Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу з різних причин, з вини різних людей".

Більше деталей: Путін також назвав колишнього президента Дональда Трампа "яскравою особистістю".

"Що ж, навіть зараз я вважаю, що колишній президент США Трамп – видатна особистість, талановита особистість, інакше він не став би президентом США... Він яскрава особистість. Він може вам подобається чи ні. Він прийшов не з американського істеблішменту. Раніше він не був частиною великої політики, і декому це подобається, декому це не подобається, але це факт".

Що стосується Байдена, Путін сказав, що нинішній глава Білого дому "радикально відрізняється від Трампа, тому що президент Байден – кар'єрист, він провів практично все своє доросле життя в політиці".

"Це інша людина, і я дуже сподіваюся, що так, є деякі переваги, деякі недоліки, але не буде ніяких імпульсивних рухів з боку чинного президента США", – сказав він.

Передісторія:

  • У березні 2021 року президент США Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", відповів: "Так".
  • Путін у відповідь заявив, що "хто обзивається, той сам так називається".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Путін
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: