"Нетравлення шлунка": Путін грубо відповів на питання, чи він убивця

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його опоненти, яких було вбито, загинули "з вини різних людей".

Джерело: Путін в інтерв'ю NBC News

Деталі: На запитання журналіста, чи є він "убивцею", яким його називав президент США Джо Байден, Путін сказав: "За час свого перебування на посаді я звик до атак з усіх боків і з різноманітних областей під різними приводами і причинами, різного калібру і жорстокості, і мене це не дивує".

Після цього журналіст сказав, що не почув відповіді на пряме запитання і поіменно назвав деяких опонентів Путіна, яких було вбито – Анна Політковська, Олександр Литвиненко, Сергій Магнітський, Борис Нємцов, Михайло Лесин.

Пряма мова Путіна: "Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу з різних причин, з вини різних людей".

Більше деталей: Путін також назвав колишнього президента Дональда Трампа "яскравою особистістю".

"Що ж, навіть зараз я вважаю, що колишній президент США Трамп – видатна особистість, талановита особистість, інакше він не став би президентом США... Він яскрава особистість. Він може вам подобається чи ні. Він прийшов не з американського істеблішменту. Раніше він не був частиною великої політики, і декому це подобається, декому це не подобається, але це факт".

Що стосується Байдена, Путін сказав, що нинішній глава Білого дому "радикально відрізняється від Трампа, тому що президент Байден – кар'єрист, він провів практично все своє доросле життя в політиці".

"Це інша людина, і я дуже сподіваюся, що так, є деякі переваги, деякі недоліки, але не буде ніяких імпульсивних рухів з боку чинного президента США", – сказав він.

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