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"Несварение желудка": Путин грубо ответил на вопрос, убийца ли он

Суббота, 12 июня 2021, 12:16
Несварение желудка: Путин грубо ответил на вопрос, убийца ли он

Президент России Владимир Путин заявил, что его оппоненты, которые были убиты, погибли "по вине разных людей".

Источник: Путин в интервью NBC News

Детали: На вопрос журналиста, является ли он "убийцей", каким его называл президент США Джо Байден, Путин сказал: "За время своего пребывания в должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет".

После этого журналист сказал, что не услышал ответа на прямой вопрос и поименно назвал некоторых оппонентов Путина, которые были убиты – Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магнитский, Борис Немцов, Михаил Лесин.

Прямая речь Путина: "Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей".

Больше деталей: Путин также назвал бывшего президента Дональда Трампа "яркой личностью".

"Что ж, даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп – выдающаяся личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США… Он яркая личность. Он может вам нравится или нет. Он пришел не из американского истеблишмента. Раньше он не был частью большой политики, и некоторым это нравится, некоторым это не нравится, но это факт".

Что касается Байдена, Путин сказал, что нынешний глава Белого дома "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден – карьерист, он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике".

"Это другой человек, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений со стороны действующего президента США", - сказал он.

Предыстория:

  • В марте 2021 года президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей", ответил: "Да".
  • Путин в ответ заявил, что "кто обзывается, тот сам так называется".

Украинская правда

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Темы: ПутинСША
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