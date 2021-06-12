Жителів ОРДО возять до РФ по паспорти спеціальними рейсами

За два роки терористичне угрупування "ДНР" провело понад 5 тисяч автобусних рейсів до Росії для людей, які оформлюють російські паспорти.

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "міністерство транспорту ДНР".

Дослівно: "У період з червня 2019 року і по теперішній час організовано порядку 5,2 тисячі спецрейсів до Російської Федерації, перевезено понад 241,9 тисячі пасажирів".

Деталі: Як стверджується, регулярні спецрейси по паспорти РФ їдуть до Ростовської області через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольній українській владі ділянці кордону з Росією в Успенці, Маринівці і Новоазовську.

Передісторія: