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Жителів ОРДО возять до РФ по паспорти спеціальними рейсами

Субота, 12 червня 2021, 13:01

За два роки терористичне угрупування "ДНР" провело понад 5 тисяч автобусних рейсів до Росії для людей, які оформлюють російські паспорти.

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "міністерство транспорту ДНР".

Дослівно: "У період з червня 2019 року і по теперішній час організовано порядку 5,2 тисячі спецрейсів до Російської Федерації, перевезено понад 241,9 тисячі пасажирів".

Деталі: Як стверджується, регулярні спецрейси по паспорти РФ їдуть до Ростовської області через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольній українській владі ділянці кордону з Росією в Успенці, Маринівці і Новоазовську.

Передісторія:

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
  • 2 травня 2021 року МВС Росії повідомило, що майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

Теми: ОРДЛОДНРпаспортРосія


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