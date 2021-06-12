Жителей ОРДО возят в РФ за паспортами специальными рейсами

За два года террористическая группировка "ДНР" провела более 5 тысяч автобусных рейсов в Россию для людей, которые оформляют российские паспорта.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "министерство транспорта ДНР".

Дословно: "В период с июня 2019 года и по настоящее время организовано порядка 5,2 тысяч спецрейсов в Российскую Федерацию, перевезено более 241,9 тысячи пассажиров".

Детали: Как утверждается, регулярные спецрейсы за паспортами РФ направляются в Ростовскую область через пункты пропуска на временно неподконтрольном украинской власти участке границы с Россией в Успенке, Мариновке и Новоазовске.

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