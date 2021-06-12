Жителей ОРДО возят в РФ за паспортами специальными рейсами
Суббота, 12 июня 2021, 13:01
За два года террористическая группировка "ДНР" провела более 5 тысяч автобусных рейсов в Россию для людей, которые оформляют российские паспорта.
Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "министерство транспорта ДНР".
Дословно: "В период с июня 2019 года и по настоящее время организовано порядка 5,2 тысяч спецрейсов в Российскую Федерацию, перевезено более 241,9 тысячи пассажиров".
Детали: Как утверждается, регулярные спецрейсы за паспортами РФ направляются в Ростовскую область через пункты пропуска на временно неподконтрольном украинской власти участке границы с Россией в Успенке, Мариновке и Новоазовске.
Предыстория:
- 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
- 2 мая 2021 года МВД России сообщило, что почти 530 тысяч жителей ОРДЛО за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.