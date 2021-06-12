Байден після переговорів з Путіним вийде до преси один
Президент США Джо Байден проведе одиночну прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня.
Джерело: Reuters, кореспондентка газети Wall Street Journal Вівіан Салама
Деталі: Байден зустрінеться з Путіним 16 червня в Женеві на саміті, на якому буде обговорюватися стратегічні питання ядерного озброєння і погіршення відносин між Москвою і Заходом.
При цьому американська сторона вирішила відмовитися від звичного формату спільного виступу після переговорів, щоб Байден не спілкувався з журналістами на одному майданчику разом з Путіним.
У Білому домі досі працюють над форматом зустрічі Байдена з президентом Путіним і його делегацією, але підтвердили деякі деталі, в тому числі окрему прес-конференцію президента США після переговорів.
Пряма мова представника Білого дому: "Ми очікуємо, що ця зустріч буде відвертою і прямою. Персональна прес-конференція - відповідний формат, щоб чітко розповісти вільним ЗМІ про теми, які обговорювалися на зустрічі, як з точки зору областей, в яких ми можемо домовитися, так і в областях, де у нас є серйозні розбіжності".
Нагадаємо:
- Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера при розпаді Радянського Союзу.
- У Білому домі повідомили, що Путін і Байден обговорять "весь спектр нагальних питань". У Кремлі заявили, що планується "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".