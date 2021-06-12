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Байден після переговорів з Путіним вийде до преси один

Субота, 12 червня 2021, 17:31
Байден після переговорів з Путіним вийде до преси один
Фото: Flickr

Президент США Джо Байден проведе одиночну прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня.

Джерело: Reuters, кореспондентка газети Wall Street Journal Вівіан Салама

Деталі: Байден зустрінеться з Путіним 16 червня в Женеві на саміті, на якому буде обговорюватися стратегічні питання ядерного озброєння і погіршення відносин між Москвою і Заходом.

При цьому американська сторона вирішила відмовитися від звичного формату спільного виступу після переговорів, щоб Байден не спілкувався з журналістами на одному майданчику разом з Путіним.

У Білому домі досі працюють над форматом зустрічі Байдена з президентом Путіним і його делегацією, але підтвердили деякі деталі, в тому числі окрему прес-конференцію президента США після переговорів.

Пряма мова представника Білого дому: "Ми очікуємо, що ця зустріч буде відвертою і прямою. Персональна прес-конференція - відповідний формат, щоб чітко розповісти вільним ЗМІ про теми, які обговорювалися на зустрічі, як з точки зору областей, в яких ми можемо домовитися, так і в областях, де у нас є серйозні розбіжності".

Нагадаємо:

  • Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера при розпаді Радянського Союзу.
  • У Білому домі повідомили, що Путін і Байден обговорять "весь спектр нагальних питань". У Кремлі заявили, що планується "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутіндипломатичні відносиниСШАРосія
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