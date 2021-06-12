Байден после переговоров с Путиным выйдет к прессе один

Президент США Джо Байден проведет одиночную пресс-конференцию по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

Источник: Reuters, корреспондентка газеты Wall Street Journal Вивиан Салама

Детали: Байден встретится с Путиным 16 июня в Женеве на саммите, на котором будут обсуждаться стратегические вопросы ядерного вооружения и ухудшающиеся отношения между Москвой и Западом.

При этом американская сторона решила отказаться от привычного формата совместного выступления после переговоров, чтобы Байден не общался с журналистами на одной площадке вместе с Путиным.

В Белом доме до сих пор работают над форматом встречи Байдена с президентом Путиным и его делегацией, но уже подтвердили некоторые детали, в том числе отдельную пресс-конференцию президента США после переговоров.

Прямая речь представителя Белого дома: "Мы ожидаем, что эта встреча будет откровенной и прямой. Персональная пресс-конференция - подходящий формат, чтобы четко рассказать свободным СМИ о темах, которые обсуждались на встрече, как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные разногласия".

Напомним: