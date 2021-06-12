Байден после переговоров с Путиным выйдет к прессе один
Президент США Джо Байден проведет одиночную пресс-конференцию по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.
Источник: Reuters, корреспондентка газеты Wall Street Journal Вивиан Салама
Детали: Байден встретится с Путиным 16 июня в Женеве на саммите, на котором будут обсуждаться стратегические вопросы ядерного вооружения и ухудшающиеся отношения между Москвой и Западом.
При этом американская сторона решила отказаться от привычного формата совместного выступления после переговоров, чтобы Байден не общался с журналистами на одной площадке вместе с Путиным.
В Белом доме до сих пор работают над форматом встречи Байдена с президентом Путиным и его делегацией, но уже подтвердили некоторые детали, в том числе отдельную пресс-конференцию президента США после переговоров.
Прямая речь представителя Белого дома: "Мы ожидаем, что эта встреча будет откровенной и прямой. Персональная пресс-конференция - подходящий формат, чтобы четко рассказать свободным СМИ о темах, которые обсуждались на встрече, как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные разногласия".
Напомним:
- Большая часть подготовки президента США Джо Байдена к встрече в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным проходила во время ежедневного брифинга разведки. Ведущей фигурой на этих брифингах по разведке был директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде Советского Союза.
- В Белом доме сообщили, что Путин и Байден обсудят "весь спектр насущных вопросов". В Кремле заявили, что планируется "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".