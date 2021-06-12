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Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин

Суббота, 12 июня 2021, 18:39
Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин
Фото: ТАСС

В России в последние дни наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве за минувшие сутки выявили 6701 случай заражения Covid-19, это самый высокий показатель с декабря 2020 года, в связи с чем в городе ввели карантин.

Источник: Медуза, BBC

Детали: В России за прошедший день COVID-19 диагностирован у 13 510 человек – это пиковое количество заражений с середины февраля.

Рекордные показатели показывает и столица РФ. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин признал всплеск пандемии, а уже в субботу, 12 июня, объявил о новых карантинных ограничениях, которые будут действовать в городе с 13 до 20 июня.

Работодателей в Москве обязали принять меры, направленные на "минимизацию очного присутствия работников". До 20 июня запретили работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.

При этом решения ввести карантин на территории всей России пока нет.

Прямая речь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "По федеральному уровню в настоящее время решений нет".

Напомним:

  • 10 июня в России прирост новых больных коронавирусной инфекцией составил 12 505 случаев, что было максимальным значением с двадцатых чисел февраля.
  • С 7 июня в РФ наблюдается ежедневный рост количества заболевших коронавирусом.
  • Работники украинской Государственной пограничной службы заворачивают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинРосcиякоронавирус
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