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Коронавірус: в Україні менше тисячі нових заражень за добу

Неділя, 13 червня 2021, 08:14

13 червня в країні зафіксували 857 нових випадків COVID-19, хвороба забрала життя 33 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Серед 857 заражених – 37 дітей та 17 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 684 хворих, летальних випадків – 33, одужало – 1 652 особи;

За добу протестовано методом ПЛР – 17 138 осіб, методом ІФА – 4 226 осіб, експрес-тестами – 9 893 особи.

 

Нагадаємо:

  • 11 червня в Україні було зафіксовано 1274 нових випадків коронавірусу, 69 летальних випадків та 4905 одужань.
  • За минулу добу у світі діагностували понад 355 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії, Колумбії. Україна за поширенням вірусу займає у світі 41 місце, в Європі – 6 позицію і 2 – за добовою смертністю.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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