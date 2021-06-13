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Коронавирус: в Украине меньше тысячи новых заражений в сутки

Воскресенье, 13 июня 2021, 08:14

13 июня в стране зафиксировали 857 новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 33 человек.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Среди 857 зараженных – 37 детей и 17 медработников.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 684 больных, летальных исходов - 33, выздоровели - 1652 человека. За сутки протестировано методом ПЦР - 17138 человек, методом ИФА - 4226 человек, экспресс-тестами - 9893 человека.

 

Напомним:

  • 11 июня в Украине было зафиксировано 1274 новых случаев коронавируса, 69 летальных случаев и 4905 выздоровлений.
  • За минувшие сутки в мире диагностировали более 355 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии, Колумбии. Украина по распространению вируса занимает в мире 41 место, в Европе – 6 позицию и вторую – по суточной смертности.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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