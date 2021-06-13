Евро-2020: Расписание всех футбольных матчей

С 11 июня по 11 июля на полях Европы проходит финальная стадия чемпионата по футболу, которую из-за пандемии Covid перенесли на один год.

Источник: Укринформ

Детали: Сборная Украины на групповом этапе Евро будет играть в Амстердаме и Бухаресте. Соперниками украинцев в квартете "С" будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Подопечные Андрея Шевченко на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, проведут свой стартовый поединок, они встретятся с национальной командой Нидерландов.

Матч в 22:00 по киевскому времени покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Расписание всех матчей футбольного Евро-2020:

Групповой этап

11 июня

Группа A. 22.00 (время киевское). Турция - Италия - 0: 3. Место проведения - Рим

12 июня

Группа A. 16.00. Уэльс - Швейцария - 1: 1. Баку

Группа B. 19.00. Дания - Финляндия - 0: 1. Копенгаген

Группа B. 22.00. Бельгия - Россия - 3: 0. Санкт Петербург

13 июня

Группа D. 16.00. Англия - Хорватия. Лондон.

Группа C. 19.00. Австрия - Северная Македония. Бухарест

Группа C. 22.00. Нидерланды - Украина. Амстердам

14 июня

Группа D. 16.00. Шотландия - Чехия. Глазго

Группа E. 19.00. Польша - Словакия. Санкт Петербург

Группа E. 22.00. Испания - Швеция. Севилья

15 июня

Группа F. 19.00. Венгрия - Португалия. Будапешт

Группа F. 22.00. Франция - Германия. Мюнхен

16 июня

Группа B. 16.00. Финляндия - Россия. Санкт Петербург

Группа A. 19.00. Турция - Уэльс. Баку

Группа A. 22.00. Италия - Швейцария. Рим

17 июня

Группа C. 16.00. УКРАИНА - Северная Македония. Бухарест

Группа B. 19.00. Дания - Бельгия. Копенгаген

Группа C. 22.00. Нидерланды - Австрия. Амстердам

18 июня

Группа E. 16.00. Швеция - Словакия. Санкт Петербург

Группа D. 19.00. Хорватия - Чехия. Глазго

Группа D. 22.00. Англия - Шотландия. Лондон

19 июня

Группа F. 16.00. Венгрия - Франция. Будапешт

Группа F. 19.00. Португалия - Германия. Мюнхен

Группа E. 22.00. Испания - Польша. Севилья

20 июня

Группа A. 19.00. Италия - Уэльс. Рим

Группа A. 19.00. Швейцария - Турция. Баку

21 июня

Группа C. 19.00. Северная Македония - Нидерланды. Амстердам

Группа C. 19.00. УКРАИНА - Австрия. Бухарест

Группа B. 22.00. Россия - Дания. Копенгаген

Группа B. 22.00. Финляндия - Бельгия. Санкт Петербург

22 июня

Группа D. 22.00. Чехия - Англия. Лондон

Группа D. 22.00. Хорватия - Шотландия. Глазго

23 июня

Группа E. 19.00. Словакия - Испания. Севилья

Группа E. 19.00. Швеция - Польша. Санкт Петербург

Группа F. 22.00. Германия - Венгрия. Мюнхен

Группа F. 22.00. Португалия - Франция. Будапешт

Плей-офф

1/8 финала

26 июня

Матч 1. 19.00. 2А (второе место группы A) - 2B (второе место группы B). Амстердам

Матч 2. 22.00. 1A - 2C. Лондон

27 июня

Матч 3. 19.00. 1C - 3D/E/F. Будапешт

Матч 4. 22.00. 1B - 3A/D/E/F. Севилья

28 июня

Матч 5. 19.00. 2D - 2E. Копенгаген

Матч 6. 22.00. 1F - 3A/B/C. Бухарест

29 июня

Матч 7. 19.00. 1D - 2F. Лондон

Матч 8. 22.00. 1E - 3A / B / C / D. Глазго

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1. 19.00. Победитель матча 6 - победитель матча 5. Санкт-Петербург

Четвертьфинал 2. 22.00. Победитель матча 4 - победитель матча 2 Мюнхен

3 июля

Четвертьфинал 3. 19.00. Победитель матча 1 - победитель матча 3 Баку

Четвертьфинал 4. 22.00. Победитель матча 8 - победитель матча 7. Рим

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1. 22.00. Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2. Лондон

7 июля

Полуфинал 2. 22.00. Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3. Лондон

Финал

11 июля

22.00. Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2. Лондон.

Напомним:

11 июня во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за игру временно остановили. После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1:0.

Сборная Бельгии в стартовом матче Евро-2020 в группе В со счетом 3:0 разгромила команду России.