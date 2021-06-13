Евро-2020: Расписание всех футбольных матчей
С 11 июня по 11 июля на полях Европы проходит финальная стадия чемпионата по футболу, которую из-за пандемии Covid перенесли на один год.
Источник: Укринформ
Детали: Сборная Украины на групповом этапе Евро будет играть в Амстердаме и Бухаресте. Соперниками украинцев в квартете "С" будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
Подопечные Андрея Шевченко на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, проведут свой стартовый поединок, они встретятся с национальной командой Нидерландов.
Матч в 22:00 по киевскому времени покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".
Расписание всех матчей футбольного Евро-2020:
- Групповой этап
11 июня
Группа A. 22.00 (время киевское). Турция - Италия - 0: 3. Место проведения - Рим
12 июня
Группа A. 16.00. Уэльс - Швейцария - 1: 1. Баку
Группа B. 19.00. Дания - Финляндия - 0: 1. Копенгаген
Группа B. 22.00. Бельгия - Россия - 3: 0. Санкт Петербург
13 июня
Группа D. 16.00. Англия - Хорватия. Лондон.
Группа C. 19.00. Австрия - Северная Македония. Бухарест
Группа C. 22.00. Нидерланды - Украина. Амстердам
14 июня
Группа D. 16.00. Шотландия - Чехия. Глазго
Группа E. 19.00. Польша - Словакия. Санкт Петербург
Группа E. 22.00. Испания - Швеция. Севилья
15 июня
Группа F. 19.00. Венгрия - Португалия. Будапешт
Группа F. 22.00. Франция - Германия. Мюнхен
16 июня
Группа B. 16.00. Финляндия - Россия. Санкт Петербург
Группа A. 19.00. Турция - Уэльс. Баку
Группа A. 22.00. Италия - Швейцария. Рим
17 июня
Группа C. 16.00. УКРАИНА - Северная Македония. Бухарест
Группа B. 19.00. Дания - Бельгия. Копенгаген
Группа C. 22.00. Нидерланды - Австрия. Амстердам
18 июня
Группа E. 16.00. Швеция - Словакия. Санкт Петербург
Группа D. 19.00. Хорватия - Чехия. Глазго
Группа D. 22.00. Англия - Шотландия. Лондон
19 июня
Группа F. 16.00. Венгрия - Франция. Будапешт
Группа F. 19.00. Португалия - Германия. Мюнхен
Группа E. 22.00. Испания - Польша. Севилья
20 июня
Группа A. 19.00. Италия - Уэльс. Рим
Группа A. 19.00. Швейцария - Турция. Баку
21 июня
Группа C. 19.00. Северная Македония - Нидерланды. Амстердам
Группа C. 19.00. УКРАИНА - Австрия. Бухарест
Группа B. 22.00. Россия - Дания. Копенгаген
Группа B. 22.00. Финляндия - Бельгия. Санкт Петербург
22 июня
Группа D. 22.00. Чехия - Англия. Лондон
Группа D. 22.00. Хорватия - Шотландия. Глазго
23 июня
Группа E. 19.00. Словакия - Испания. Севилья
Группа E. 19.00. Швеция - Польша. Санкт Петербург
Группа F. 22.00. Германия - Венгрия. Мюнхен
Группа F. 22.00. Португалия - Франция. Будапешт
- Плей-офф
1/8 финала
26 июня
Матч 1. 19.00. 2А (второе место группы A) - 2B (второе место группы B). Амстердам
Матч 2. 22.00. 1A - 2C. Лондон
27 июня
Матч 3. 19.00. 1C - 3D/E/F. Будапешт
Матч 4. 22.00. 1B - 3A/D/E/F. Севилья
28 июня
Матч 5. 19.00. 2D - 2E. Копенгаген
Матч 6. 22.00. 1F - 3A/B/C. Бухарест
29 июня
Матч 7. 19.00. 1D - 2F. Лондон
Матч 8. 22.00. 1E - 3A / B / C / D. Глазго
- Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1. 19.00. Победитель матча 6 - победитель матча 5. Санкт-Петербург
Четвертьфинал 2. 22.00. Победитель матча 4 - победитель матча 2 Мюнхен
3 июля
Четвертьфинал 3. 19.00. Победитель матча 1 - победитель матча 3 Баку
Четвертьфинал 4. 22.00. Победитель матча 8 - победитель матча 7. Рим
- Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1. 22.00. Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2. Лондон
7 июля
Полуфинал 2. 22.00. Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3. Лондон
- Финал
11 июля
22.00. Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2. Лондон.
Напомним:
11 июня во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за игру временно остановили. После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1:0.
Сборная Бельгии в стартовом матче Евро-2020 в группе В со счетом 3:0 разгромила команду России.