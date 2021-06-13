У Києві в МВЦ вакцинували рекордну кількість людей за добу

У суботу в Центрі вакцинації від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі в Києві було вакциновано 3014 осіб.

Джерело: директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє сайт КМДА

Деталі: За словами Гінзбург, наразі це рекордний результат для "вакцинації вихідного дня", яка в столиці триває вже третій тиждень поспіль.

Пряма мова: "Ми нарощуємо темпи. Це відбувається, в першу чергу, завдяки тому, що кожного разу вдосконалюємо організаційні моменти. Так, цими вихідними вчергове збільшено кількість вакцинальних бригад.

Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на "живу" чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням. А напередодні цих вихідних я провела робочу нараду з представниками системи Helsi, у результаті якої ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me".

Більше деталей: За словами директора сервісу Helsi Євгена Донця, таку новацію кияни сприйняли напрочуд позитивно.

"Вже за п’ять годин після відкриття запису всі вільні слоти були зайняті. На суботу самостійно зареєструвалися близько 1000 осіб", – сказав Донець.

Що передувало: 12-13 червня понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюють у 15 областях України та в місті Києві. Минулого тижня працювали лише 12 центрів.

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