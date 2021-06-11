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Понад 50 центрів вакцинації працюватимуть на вихідних: у 4 рази більше, ніж тиждень тому

П'ятниця, 11 червня 2021, 13:02
Понад 50 центрів вакцинації працюватимуть на вихідних: у 4 рази більше, ніж тиждень тому

12-13 червня 2021 року понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. Минулого тижня працювали лише 12 центрів.

Джерело: МОЗ

Деталі: У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Планується робота: у Дніпропетровській області - 13 центрів, у Львівській – 8, в Одеській - 7, у Полтавській – 5, у Херсонській та Київській по 3, у Чернівецькій та Хмельницькій по 2, по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській та у Києві.

На сайті МОЗ можна подивитися адреси центрів.

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. 

Нагадаємо: Повністю вакциновані проти COVID вже 200 тисяч жителів України

1 червня ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, саме цього препарату наразі найбільше отримала Україна.

Українська правда

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Теми: МОЗвакцинаціякоронавірус
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