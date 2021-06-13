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В Киеве в МВЦ вакцинировали рекордное количество человек за сутки

Воскресенье, 13 июня 2021, 16:10
В Киеве в МВЦ вакцинировали рекордное количество человек за сутки

В субботу в Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве было вакцинировано 3014 человек.

Источник: директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает сайт КГГА

Детали: По словам Гинзбург, это рекордный результат для "вакцинации выходного дня", которая в столице продолжается уже третью неделю подряд.

Прямая речь: "Мы наращиваем темпы. Это происходит, в первую очередь, благодаря тому, что каждый раз совершенствуем организационные моменты. Так, в эти выходные в очередной раз увеличено количество прививочных бригад.

На прошлой неделе мы разделили потоки желающих вакцинироваться на "живую" очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением. А накануне этих выходных я провела рабочее совещание с представителями системы Helsi, в результате которого мы предложили киевлянам записываться на прививки самостоятельно с помощью сервиса Helsi.me".

 

Больше деталей: По словам директора сервиса Helsi Евгения Донца, такое новшество киевляне восприняли на удивление положительно.

"Уже через 5 часов после открытия записи все свободные слоты были заняты. На субботу самостоятельно зарегистрировались около 1000 человек", - сказал Донец.

Что предшествовало: 12-13 июня более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 работают в 15 областях Украины и в Киеве. На прошлой неделе работали всего 12 центров.

Знать больше: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киеввакцинациякоронавирус
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