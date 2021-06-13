У данського футболіста під час гри була зупинка серця – лікар

У данського футболіста Крістіана Еріксена зупинилося серце, коли він втратив свідомість під час матчу Данії проти Фінляндії, зараз він перебуває у стабільному стані.

Джерело: лікар команди Данії Мортен Боесен, пише ВВС, Радіо Свобода

Пряма мова Боесена: "Його не було. Ми зробили реанімацію серця, це була зупинка серця".

"Наскільки ми були близькі до того, щоб втратити його? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, так що це досить швидко.

Проведені до цього часу обстеження виглядають добре. У нас немає пояснення, чому це сталося".

Деталі: Раніше Футбольна асоціація Данії повідомила, що Еріксен перебуває в лікарні у стабільному стані.

Дослівно: "Його стан стабільний, і він продовжує перебувати в лікарні для подальшого обстеження".

Більше деталей: За словами колишнього кардіолога футболіста, у Еріксена не було проблем із серцем під час перебування в клубі прем’єр-ліги "Тоттенхем Хотспур".

Медики кажуть, що у футболіста з 2013 року були нормальні аналізи.

Що передувало: 12 червня під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, через що гру тимчасово зупинили. Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.

Перед тим як 29-річного Еріксена госпіталізували, йому зробили серцево-легеневу реанімацію.