Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У данського футболіста під час гри була зупинка серця – лікар

Неділя, 13 червня 2021, 18:47

У данського футболіста Крістіана Еріксена зупинилося серце, коли він втратив свідомість під час матчу Данії проти Фінляндії, зараз він перебуває у стабільному стані.

Джерело: лікар команди Данії Мортен Боесен, пише ВВС, Радіо Свобода

Пряма мова Боесена: "Його не було. Ми зробили реанімацію серця, це була зупинка серця".

"Наскільки ми були близькі до того, щоб втратити його? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, так що це досить швидко.

Проведені до цього часу обстеження виглядають добре. У нас немає пояснення, чому це сталося".

Деталі: Раніше Футбольна асоціація Данії повідомила, що Еріксен перебуває в лікарні у стабільному стані.

Дослівно: "Його стан стабільний, і він продовжує перебувати в лікарні для подальшого обстеження".

Більше деталей: За словами колишнього кардіолога футболіста, у Еріксена не було проблем із серцем під час перебування в клубі прем’єр-ліги "Тоттенхем Хотспур".

Медики кажуть, що у футболіста з 2013 року були нормальні аналізи.

Що передувало: 12 червня під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, через що гру тимчасово зупинили. Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.

Перед тим як 29-річного Еріксена госпіталізували, йому зробили серцево-легеневу реанімацію.

Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами

Євро 2020: Україна дала бій Нідерландам

Хореограф Григорій Чапкіс пішов із життя

Генсек НАТО назвав дві ознаки причетності РФ до посадки літака Ryanair

фото, відеоНетаньяху змістили з посади прем'єра Ізраїлю після 12-річного правління

У Росії виявили оригінальні мутації коронавірусу

Усі новини...
футбол
Греція вимагає змінити форму Північної Македонії на Євро-2020
Євро-2020: Розклад усіх футбольних матчів
Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Останні новини
05:34
У Німеччині глава МОЗ хоче скасувати носіння захисних масок
04:16
ЗМІ оприлюднили всі 35 годин "плівок Медведчука"
03:19
Байден привітав новий уряд Ізраїлю
02:30
На Херсонщині поліцейський стріляв в атовців, справу розслідує ДБР – ЗМІ
01:47
"Хлопці знайшли в собі сили пресингувати" – Шевченко про гру збірної України з Нідерландами
01:17
Байден прибув у Брюссель на саміт НАТО
00:45
"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами
00:32
Лідери G7 закликали провести у Білорусі нові президентські вибори
23:53
Євро 2020: Україна дала бій Нідерландам
23:36
Зеленський подякував G7 за заклик до РФ відвести війська
Усі новини...