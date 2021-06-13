У датского футболиста во время игры была остановка сердца – врач

У датского футболиста Кристиана Эриксена случилась остановка сердца, когда он упал в обморок во время матча Дании против Финляндии, сейчас он находится в стабильном состоянии.

Источник: врач датской команды Мортен Боесен, пишет ВВС, Радио Свобода

Прямая речь Боесена: "Его не было. Мы сделали реанимацию сердца, это была остановка сердца".

"Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одной дефибрилляции, так что это довольно быстро.

Проведенные до сих пор обследования выглядят хорошо. У нас нет объяснения, почему это произошло".

Детали: Ранее Футбольная ассоциация Дании сообщила, что Эриксен находится в больнице в стабильном состоянии.

Дословно: "Его состояние стабильное, и он продолжает находиться в больнице для дальнейшего обследования".

Больше деталей: По словам бывшего кардиолога футболиста, у Эриксена не было проблем с сердцем во время пребывания в клубе премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур".

Медики говорят, что у футболиста с 2013 года были нормальные анализы.

Что предшествовало: 12 июня во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за игру временно остановили. После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1:0.

Перед тем как 29-летнего Эриксена госпитализировали, ему сделали сердечно-легочную реанимацию.