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Єрмак вірить у можливість консенсусу в НАТО щодо членства України

Неділя, 13 червня 2021, 16:43
фото Ельдара Сарахмана, УП

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вірить, що  країни-члени НАТО спроможні якомога швидше знайти консенсус про вступ України в Альянс.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, опублікованому в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми віримо, що наші партнери в найближчим часом знайдуть консенсус щодо нашого членства в НАТО. Від них залежить майбутнє України", - сказав Єрмак. 

"Як сказав наш президент, зараз ми знаходимося в небезпеці і нам потрібна допомога", - додав він.

Єрмак наголосив, що Україні потрібна допомога перед обличчям Росії.

Нагадаємо, новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства у НАТО.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що в Альянсі немає згоди про ПДЧ для України.

Теми: Андрій ЄрмакНАТО


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