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Ермак верит в возможность консенсуса в НАТО относительно членства Украины

Воскресенье, 13 июня 2021, 16:43
фото Эльдара Сарахмана, УП

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак верит, что страны-члены НАТО способны как можно быстрее найти консенсус о вступлении Украины в Альянс.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica, опубликованному в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Мы верим, что наши партнеры в ближайшее время найдут консенсус относительно нашего членства в НАТО. От них зависит будущее Украины", - сказал Ермак.

"Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и нам нужна помощь", - добавил он.

Ермак отметил, что Украине нужна помощь перед лицом России.

Напомним, новоназначенный заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" заявил, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в Альянсе нет согласия о ПДЧ для Украины.

Темы: Андрей ЕрмакНАТО


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