В районі ООС з початку доби без обстрілів

З початку доби у неділю в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає".

Деталі: Зазначається, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.