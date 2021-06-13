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В районі ООС з початку доби без обстрілів

Неділя, 13 червня 2021, 18:00

З початку доби у неділю в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає".

Деталі: Зазначається, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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