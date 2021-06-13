В районі ООС з початку доби без обстрілів
Неділя, 13 червня 2021, 18:00
З початку доби у неділю в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину
Дослівно: "Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає".
Деталі: Зазначається, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Українська правда