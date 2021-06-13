В районе ООС с начала суток без обстрелов

С начала суток в воскресенье в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Дословно: "С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет".

Детали: Отмечается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.