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У EMA радять використовувати мРНК-вакцини замість AstraZeneca навіть для літніх людей

Неділя, 13 червня 2021, 19:19
У EMA радять використовувати мРНК-вакцини замість AstraZeneca навіть для літніх людей

Високопоставлений представник Агентства з лікарських засобів ЄС (EMA) Марко Кавалері рекомендує уникати введення вакцини проти коронавірусу AstraZeneca навіть людям старше 60 років, якщо їм доступні мРНК-вакцини.

Джерело: керівник підрозділу по боротьбі з інфекціями і розробки стратегії вакцинації Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері в коментарі італійській газеті La Stampa, пише Reuters

Деталі: Позиція Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) полягає в тому, що щеплення AstraZeneca безпечне і може використовуватися для всіх вікових груп старше 18 років. Однак кілька країн-членів Європейського Союзу обмежили її використання для осіб у віці до 50-65 через рідкісні випадки згортання крові, в основному серед молоді.

"У контексті пандемії наша позиція полягала і полягає в тому, що співвідношення ризику і користі залишається сприятливим для всіх вікових груп", - заявив Кавалері.

Проте він зазначив, що, оскільки кількість випадків COVID-19 падає і з урахуванням того, що більш молоде населення менш схильне до ризиків, пов'язаних з COVID-19, було б краще використовувати вакцини, засновані на технології мРНК, такі як вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech для більш молодого населення.

На питання, чи повинні органи охорони здоров'я також уникати введення вакцини AstraZeneca людям старше 60 років, Кавалері сказав: "Так, і багато країн, такі як Франція і Німеччина, розглядають це в світлі більшої доступності мРНК-вакцин".

Що передувало: 11 червня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що вакцину AstraZeneca не варто пропонувати пацієнтам, які колись страждали від синдрому підвищеної проникності стінки капілярів.

7 квітня Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) дійшов до висновку, що утворення незвичайних тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів має бути внесене до списку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Водночас регулятор наголосив, що поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів. 

Детальніше на цю тему - у статтях Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини,

а також Втеча від AstraZeneca: як Україні допоможе досвід ЄС з поєднання вакцин.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяЄС
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