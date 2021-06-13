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В EMA советуют использовать мРНК-вакцины вместо AstraZeneca даже для пожилых людей

Воскресенье, 13 июня 2021, 19:19

Высокопоставленный представитель Агентства по лекарственным средствам ЕС (EMA) Марко Кавалери рекомендует избегать введения вакцины против коронавируса AstraZeneca даже людям старше 60 лет, если им доступны мРНК-вакцины.

Источник: руководитель подразделения по борьбе с инфекциями и разработке стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери в комментарии итальянской газете La Stampa, пишет Reuters

Детали: Позиция Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заключается в том, что прививка AstraZeneca безопасна и может использоваться для всех возрастных групп старше 18 лет. Однако несколько стран-членов Европейского союза ограничили ее использование для лиц в возрасте до 50-65 из-за редких случаев свертывания крови, в основном среди молодежи.

"В контексте пандемии наша позиция заключалась и заключается в том, что соотношение риска и пользы остается благоприятным для всех возрастных групп", - заявил Кавалери.

Тем не менее, он отметил, что, поскольку количество случаев COVID-19 падает и с учетом того, что более молодое население менее подвержено рискам, связанным с COVID-19, было бы лучше использовать вакцины, основанные на технологии мРНК, такие как вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech для более молодого населения.

На вопрос, должны ли органы здравоохранения также избегать введения вакцины AstraZeneca людям старше 60 лет, Кавалери сказал: "Да, и многие страны, такие как Франция и Германия, рассматривают это в свете большей доступности мРНК-вакцин".

Что предшествовало: 11 июня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцину AstraZeneca не стоит предлагать пациентам, которые когда-то страдали от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров.

7 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

В то же время регулятор отметил, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

Подробнее на эту тему - в статьях Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины,

а также Бегство от AstraZeneca: как Украине поможет опыт ЕС по сочетанию вакцин.

Украинская правда
Темы: вакцинацияЕС


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