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В EMA советуют использовать мРНК-вакцины вместо AstraZeneca даже для пожилых людей

Воскресенье, 13 июня 2021, 19:19
В EMA советуют использовать мРНК-вакцины вместо AstraZeneca даже для пожилых людей

Высокопоставленный представитель Агентства по лекарственным средствам ЕС (EMA) Марко Кавалери рекомендует избегать введения вакцины против коронавируса AstraZeneca даже людям старше 60 лет, если им доступны мРНК-вакцины.

Источник: руководитель подразделения по борьбе с инфекциями и разработке стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери в комментарии итальянской газете La Stampa, пишет Reuters

Детали: Позиция Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заключается в том, что прививка AstraZeneca безопасна и может использоваться для всех возрастных групп старше 18 лет. Однако несколько стран-членов Европейского союза ограничили ее использование для лиц в возрасте до 50-65 из-за редких случаев свертывания крови, в основном среди молодежи.

"В контексте пандемии наша позиция заключалась и заключается в том, что соотношение риска и пользы остается благоприятным для всех возрастных групп", - заявил Кавалери.

Тем не менее, он отметил, что, поскольку количество случаев COVID-19 падает и с учетом того, что более молодое население менее подвержено рискам, связанным с COVID-19, было бы лучше использовать вакцины, основанные на технологии мРНК, такие как вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech для более молодого населения.

На вопрос, должны ли органы здравоохранения также избегать введения вакцины AstraZeneca людям старше 60 лет, Кавалери сказал: "Да, и многие страны, такие как Франция и Германия, рассматривают это в свете большей доступности мРНК-вакцин".

Что предшествовало: 11 июня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцину AstraZeneca не стоит предлагать пациентам, которые когда-то страдали от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров.

7 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

В то же время регулятор отметил, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

Подробнее на эту тему - в статьях Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины,

а также Бегство от AstraZeneca: как Украине поможет опыт ЕС по сочетанию вакцин.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияЕС
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