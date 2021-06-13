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У Росії виявили оригінальні мутації коронавірусу

Неділя, 13 червня 2021, 19:44

У Росії заявили про виявлення оригінальних мутацій коронавірусу, їхні властивості та відмінності від інших штамів вивчаються.

Джерело: директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінзбург у коментарі РИА Новости; заступник директора Центру ім. Гамалії Денис Логунов, пише ТАСС

Пряма мова Гінцбурга: "Те, що в нашій країні, і зокрема в Москві, як і в інших країнах, є оригінальні варіанти мутацій вірусу, це точно.

Їхні властивості і відмінності від інших циркулюючих штамів ми зараз вивчаємо".

Деталі: У суботу заступник директора Центру ім. Гамалії Денис Логунов після церемонії вручення держпремій у Кремлі заявив, що нові специфічні штами коронавірусу могли з'явитися в Москві.

"Зараз моніторимо [ситуацію] по Москві, а головне, що ще в Москві можуть бути свої, московські штами", - сказав Логунов.

У відповідь президент Росії Володимир Путін зауважив: "Ну так, вчора про це саме говорили".

Логунов у свою чергу підкреслив, що далеко не всі штами коронавірусу небезпечні.

Передісторія:

  • У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає число важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.
  • З 7 червня в РФ щодня зростає добова кількість нових заражень Covid-19.
  • Працівники української Державної прикордонної служби завертають росіян, щеплених препаратом "Супутник V", оскільки він не зареєстрований ВООЗ як вакцина проти коронавірусу.

Теми: Росіякоронавірус


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