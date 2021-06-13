Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В России обнаружили оригинальные мутации коронавируса

Воскресенье, 13 июня 2021, 19:44

В России заявили об обнаружении оригинальных мутаций коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов изучаются.

Источник: директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии РИА Новости; заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, пишет ТАСС

Прямая речь Гинцбурга: "То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно.

Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем".

Детали: В субботу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.

"Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логунов.​​​​​​

В ответ президент России Владимир Путин заметил: "Ну да, вчера об этом как раз говорили".

Логунов в свою очередь подчеркнул, что далеко не все штаммы коронавируса опасны.

Предыстория:

  • В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве фиксируют самые высокие показатели с декабря 2020 года, в связи с чем в столице РФ снова ввели карантин.
  • С 7 июня в РФ ежедневно растет суточное количество новых заражений Covid-19.
  • Работники украинской Государственной пограничной службы заворачивают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.

Темы: Росcиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами

Евро-2020: сборная Украины в боевом матче проиграла Нидерландам

Хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни

Генсек НАТО назвал два признака причастности РФ к посадке самолета Ryanair

фото, видеоНетаньяху сместили с должности премьера Израиля после 12-летнего правления

В России обнаружили оригинальные мутации коронавируса

Все новости...
Росcия
Байден не уверен, что сможет изменить поведение Путина
G7 обратилась с требованиями к России из-за конфликта в Украине
Лидеры G7 призвали Россию остановить дестабилизирующее поведение
Последние новости
05:34
В Германии глава Минздрава хочет отменить ношение защитных масок
04:16
СМИ обнародовали все 35 часов "пленок Медведчука"
03:19
Байден поприветствовал новое правительство Израиля
02:30
На Херсонщине полицейский стрелял в атовцев, дело расследует ГБР – СМИ
01:47
"Ребята нашли в себе силы прессинговать" – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами
01:17
Байден прибыл в Брюссель на саммит НАТО
00:45
"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами
00:32
Лидеры G7 призвали провести в Беларуси новые президентские выборы
23:53
Евро-2020: сборная Украины в боевом матче проиграла Нидерландам
23:36
Зеленский поблагодарил G7 за призыв к РФ отвести войска
Все новости...