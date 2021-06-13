В России обнаружили оригинальные мутации коронавируса
В России заявили об обнаружении оригинальных мутаций коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов изучаются.
Источник: директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии РИА Новости; заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, пишет ТАСС
Прямая речь Гинцбурга: "То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно.
Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем".
Детали: В субботу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.
"Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логунов.
В ответ президент России Владимир Путин заметил: "Ну да, вчера об этом как раз говорили".
Логунов в свою очередь подчеркнул, что далеко не все штаммы коронавируса опасны.
Предыстория:
- В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве фиксируют самые высокие показатели с декабря 2020 года, в связи с чем в столице РФ снова ввели карантин.
- С 7 июня в РФ ежедневно растет суточное количество новых заражений Covid-19.
- Работники украинской Государственной пограничной службы заворачивают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.