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В России обнаружили оригинальные мутации коронавируса

Воскресенье, 13 июня 2021, 19:44
В России обнаружили оригинальные мутации коронавируса

В России заявили об обнаружении оригинальных мутаций коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов изучаются.

Источник: директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии РИА Новости; заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, пишет ТАСС

Прямая речь Гинцбурга: "То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно.

Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем".

Детали: В субботу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.

"Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логунов.​​​​​​

В ответ президент России Владимир Путин заметил: "Ну да, вчера об этом как раз говорили".

Логунов в свою очередь подчеркнул, что далеко не все штаммы коронавируса опасны.

Предыстория:

  • В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве фиксируют самые высокие показатели с декабря 2020 года, в связи с чем в столице РФ снова ввели карантин.
  • С 7 июня в РФ ежедневно растет суточное количество новых заражений Covid-19.
  • Работники украинской Государственной пограничной службы заворачивают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирус
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