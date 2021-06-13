В России обнаружили оригинальные мутации коронавируса

В России заявили об обнаружении оригинальных мутаций коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов изучаются.

Источник: директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии РИА Новости; заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, пишет ТАСС

Прямая речь Гинцбурга: "То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно.

Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем".

Детали: В субботу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.

"Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логунов.​​​​​​

В ответ президент России Владимир Путин заметил: "Ну да, вчера об этом как раз говорили".

Логунов в свою очередь подчеркнул, что далеко не все штаммы коронавируса опасны.

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