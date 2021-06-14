Доба на Донбасі: окупанти двічі відкривали вогонь

За добу 13 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли українських позицій, а також одне – з початку поточної доби.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку 14 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед воїнів ЗСУ немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Станом на 17.00 у неділю в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.