Сутки на Донбассе: оккупанты дважды открывали огонь

За сутки 13 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрелы украинских позиций, а также одно – с начала текущих суток.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: В районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 14 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Новотошковского противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди воинов ВСУ нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Напомним: По состоянию на 17.00 в воскресенье в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.