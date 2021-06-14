Сутки на Донбассе: оккупанты дважды открывали огонь
За сутки 13 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрелы украинских позиций, а также одно – с начала текущих суток.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: В районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
По состоянию на 7:00 утра 14 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку Новотошковского противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди воинов ВСУ нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Напомним: По состоянию на 17.00 в воскресенье в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.