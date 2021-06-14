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Сутки на Донбассе: оккупанты дважды открывали огонь

Понедельник, 14 июня 2021, 07:31

За сутки 13 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрелы украинских позиций, а также одно – с начала текущих суток.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: В районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 14 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Новотошковского противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди воинов ВСУ нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Напомним: По состоянию на 17.00 в воскресенье в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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