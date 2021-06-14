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Рекордное количество COVID-прививок сделали в Украине за прошедшую неделю

Понедельник, 14 июня 2021, 10:59
Рекордное количество COVID-прививок сделали в Украине за прошедшую неделю
Фото КГГА

В течение прошлой недели, с 7 по 13 июня, в Украине сделали прививки против коронавируса 330 тысяч 375 граждан.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: В течение 7 дней первую дозу вакцины получили 238 695 человек, вторую – 91 680.

 

До этого самым продуктивным по прививкам был период с 31 мая по 6 июня, когда получили вакцину более 240 тысяч граждан.

12-13 июня в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 привили 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье.

В эти выходные работали 50 центров вакцинации: 13 центров в Днепропетровской, 8 во Львовской, 7 в Одесской, 5 в Полтавской, 3 в Херсонской, 2 в Киевской, 2 в Черновицкой, 2 в Хмельницкой и по одному в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра – 6 410, в Днепре в 12 центрах – 3 145 и во Львове в трех центрах – 2 968.

С начала прививочной кампании в Украине в целом привито 1 479 703 человека, из них первую дозу получили 1 479 701 человек, полностью иммунизированы 238 798 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 718 499 прививок.

Предыстория: 

  • Премьер-министр Денис Шмыгальконстатировал, что Украина наращивает темпы вакцинации населения против COVID-19.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусУкраина
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