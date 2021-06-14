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Окупанти не пускають абітурієнтів навчатися на вільну територію: ОГП почав розслідування

Понеділок, 14 червня 2021, 12:15
Окупанти не пускають абітурієнтів навчатися на вільну територію: ОГП почав розслідування

До освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" повідомляють про випадки заборони окупантами перетинати КПВВ абітурієнтам, які бажають навчатися на підконтрольній українській владі території.

Джерело: пресслужба МОН, Офіс генпрокурора

Дослівно: "До освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі".

Деталі: МОН засуджує дії окупантів і наголошує на недопущенні порушень прав дітей вільно обирати заклад освіти.

Міністерство освіти просить прикордонників не застосовувати до абітурієнтів із окупованих територій заходів адмінвпливу.

Вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву до ЗВО для вступу через освітні центри.

У вступників, як правило, відсутні документи, що унеможливлює подання заяв електронними засобами зв’язку.

Про проблеми, які виникають у абітурієнтів із ТОТ при намаганні вступити до закладів освіти на вільній території країни, просять повідомляти на номери освітніх центрів "Донбас-Україна" або "Крим-Україна".

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за цим фактом.

Встановлено, що окупанти в Донецькій області обмежують переміщення неповнолітніх на підконтрольну уряду територію.

Фактично єдиною можливістю в’їзду і виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки.

МОН повідомляє, що у межах компетенції вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити можливість громадянам з окупованих територій вступати до закладів освіти України.

Також МОН розгляне питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця держзамовлення.

Цьогоріч освітні центри для вступу осіб з ТОТ почали свою роботу 7 червня.

Знати більше: "Ми вчили мову, але приховували це". Як учні з окупації вступають у виші і чому в цьому немає "зради"

Знати більше: 

  • У 2020 році більше 2 тисячі абітурієнтів з окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій Донецької і Луганської областій вступили в українські ВНЗ.

Українська правда

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Теми: КримДонбасосвітаОРДЛО
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